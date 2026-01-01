口湖鄉金湖休閒農業區觀光亮點 打造雲嘉南海味雙金地方風物

▲雲嘉南濱海國家風景管理處徐振能處長攜手業者開發海味雙金地方風物。(記者劉春生翻攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】2025年雲嘉南濱海地區雖然因颱風陸續侵襲重創地方，觀光產業也遭受波及，尤其是具有歷史文化的北門井仔腳瓦盤鹽田，更是嚴重受創，而雲林口湖鄉眾多養殖漁業也損傷不少，災後重建成為地方民眾首要工作，所幸天災並沒有打擊居民、業者的信心，反而激發人民的韌性，在公部門各項重建的工作規劃下，地方生活逐漸穩定下來～

值得慶幸的是在這期間北門井仔腳瓦盤鹽田，快速復原並在雲嘉南濱海國家風景區管理處的推薦下，參加交通部觀光署舉辦的台灣百大觀光亮點獎，不但進入百大亮點，還榮獲最佳國際推薦獎，而口湖鄉金湖休閒農業區，也在農業部的推薦下，同時進入百大並獲得最佳國旅創新獎，二處得獎都位處雲嘉南濱海國家風景區轄內，可說雙喜臨門！

廣告 廣告

▲口湖李記烏魚子結合台南成功鹽打造海味雙金伴手禮。(記者劉春生翻攝)

頒獎典禮當天，雲嘉南濱海國家風景區管理處徐振能處長，突發奇想提出如能運用井仔腳瓦盤鹽田的白金-天日曬鹽，結合口湖出產的烏金-烏魚子，以海味雙金打造雲嘉南的地方風物，應可成為觀光產業的伴手禮，因此在徐振能處長積極的推動下，以台灣守護文創成功鹽結合口湖李記烏魚子 ，製作出第一批薄鹽口感綿密的烏魚子。日前假台南將軍區春院子民宿餐廳開箱品味，此次開箱活動邀集了台灣守護文創董事長陳仁昌、成功鹽品牌大使廖淑芬、總經理林國偉、公關長陳思妤及經理張鎧巖、李記烏魚子林怡伶、金湖休閒農業區魅力農店營運經理蔡云姍、西拉雅觀光圈理事長林憲堂與總幹事高清南、春院子民宿洪志堅、郭玉春賢伉儷，雲嘉南濱海國家風景區管理處則由處長徐振能率領團隊共同與會。

海味雙金開箱活動在雲嘉南咖啡鹽究院-晨寓咖啡的海霧金咖啡香氣中拉開序幕，由李記烏魚子林怡伶示範現烤烏魚子的方法，只見大家專注地將厚實的烏魚子在焰火中慢慢烤出金黃顏色，烏魚子的香氣頓時瀰漫在空氣中，林怡伶示範厚切烏魚子的刀工，與會佳賓品嘗後讚不絕口！

▲海味雙金伴手禮-一口吃烏魚子。(記者劉春生翻攝)

成功鹽品牌大使廖淑芬愉悅表示：雖然我們歷經颱風的侵襲，瓦盤鹽田及服務據點都受到重創，但在公私部門合力的努力下，我們快速恢復原貌，也透過雲嘉南濱海國家風景區管理處的輔導協助，讓井仔腳瓦盤鹽田得到觀光亮點獎的肯定，得獎無疑地給我們很大的鼓勵，讓我們有機會結合雲嘉南的物產，開創鹽業與地方產業結合的契機，也讓台灣守護文創這幾年努力維護鹽業文化的基礎，能有更多創新及多元開發的可能。

雲嘉南濱海國家風景區管理處徐振能處長表示：井仔腳瓦盤鹽田是台南北門第一座鹽田，也是台灣現存最古老的瓦盤鹽田遺址，經過鹽場復育，現成為台南濱海最具特色景點，尤其在台灣守護文創進駐維護下，除了延續極富文化底蘊的鹽業之外，也注入現代創意的各式文創商品。李記烏魚子則是由青年返鄉接手家業的林怡伶主掌，此次透過台灣守護文創成功鹽與李記烏魚子的媒合，主要傳遞二區獲獎的榮耀，更有著文化保存與世代傳承的意涵，期許「海味雙金」白金與烏金的結合，能為雲嘉南地區打造食品級的尊榮伴手禮。