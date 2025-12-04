口湖「鯛魚排」送檢無禁藥！高市衛生局道歉還清白 廠商明10時開記者會

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

全聯通路販售「台灣鯛魚排」日前遭高雄市衛生局驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，但供應商雲林口湖漁類生產合作社自行送驗產品後，結果卻顯示未檢出違禁成分。高雄市衛生局今（4）日晚間召開緊急記者會道歉，指出是一名離職員工電腦「設定條件遭更改」導致誤判，全案已主動移送檢調釐清。雲林口湖漁類生產合作社明（5）日上午將召開記者會，坦露商譽受損到重獲清白的心聲。

全聯通路販售「台灣鯛魚排」日前遭高雄市衛生局驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，如今證實是烏龍一場，供應商口湖漁類生產合作社明（5）天將召開記者會。（圖／取自口湖漁類生產合作社官網）

高雄市衛生局今晚召開記者會表示，11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標一事，經內部調查檢驗科儀器品管紀錄正常，但一名離職員工電腦「設定條件遭更改」，導致設定值被放大10倍，最終檢驗計算結果因此呈現「不合格」，實際結果應為「未檢出」。至於此操作人員為故意或過失，衛生局已主動將全案移送檢調釐清。

衛生局今向全聯、雲林口湖漁類生產合作社與受影響消費者致歉，並將主動協調相關損失賠償事宜；據《三立新聞網》報導，雲林口湖漁類生產合作社將於明日上午10時召開記者會，坦露商譽受損到重獲清白的心聲。

