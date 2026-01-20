口碑發酵票房逆勢上揚 《陽光女子合唱團》開春破億

《陽光女子合唱團》於2025年底上映，初期雖獲得好評，但票房成長相對平穩，隨著口碑持續發酵，加上社群媒體熱烈討論，觀影人次快速攀升，單日票房屢創新高，終於在1月19日正式突破新台幣1億元大關。

本片改編自韓國2010年電影《美麗的聲音》，台版在角色描寫上更為細膩深刻，由林孝謙執導、呂安弦編劇，集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮等實力派演員。劇情描述一群入獄女性因緣際會組成合唱團，在監獄中攜手克服困境，最終完成一場動人合唱，而彼此也在歌聲中相互扶持，找回希望、救贖與自我。

感人情節讓不少觀眾在戲院中又哭又笑，網路上也好評不斷，有網友直呼「比韓國原版還好看」，也有人大讚是「根本催淚台片」。值得一提的是，該片日前也受邀至法務部矯正署台中女子監獄放映，同樣引發受刑人強烈共鳴，全場起立鼓掌，場面感人。

導演林孝謙得知票房破億後感性表示，他希望透過電影中如母親般堅毅又溫暖的角色形象，將這份純粹的愛傳遞給土地上的每一個人。

林孝謙與編劇呂安弦曾在2018年翻拍韓國電影《比悲傷更悲傷的故事》，創下全球票房超過新台幣48億元的亮眼成績；此次再度改編韓國口碑之作，同樣開出紅盤，片商也看好票房後勢仍有持續成長空間。(編輯：宋皖媛)