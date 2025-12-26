口紅色果肉！ 馬來西亞紅榴槤Dalit 帶酒味、有奶油口感

馬來西亞有紅色榴槤，果肉紅得如口紅般醒目，口感帶點酒味、略帶奶油感。（圖／Shutterstock達志影像）

馬來西亞最近舉行了一場「沙巴榴槤之王」的比賽，共有13個不同品種的榴槤參賽。其中產自婆羅洲森林，種植面積僅有100公頃的稀有榴槤，因為有紅色果肉，受到高度關注。這種紅色榴槤，帶點酒味、還有奶油口感，重點是沒有黃色榴槤那麼甜，糖分和膽固醇含量都偏低，是更健康的榴槤選擇。

馬來西亞有紅色榴槤，果肉紅得如口紅般醒目，口感帶點酒味、略帶奶油感。（圖／Shutterstock達志影像）

馬來西亞近日舉辦「沙巴榴槤之王」比賽，吸引13種不同品種的榴槤參賽，其中一款名為dalit的紅色果肉榴槤特別受到矚目。這種稀有榴槤產自婆羅洲森林，種植面積不到100公頃，具有獨特的酒味與奶油口感，且糖分和膽固醇含量較低，被視為更健康的選擇。紅色榴槤不僅是珍貴品種，更代表當地豐富的生物多樣性，具有重要的文化象徵意義。

在馬來西亞的榴槤大賽中，評審們手捧榴槤仔細端詳，而帶有口紅般紅色果肉的榴槤特別引人注目。與黃色品種相比，紅色榴槤口感帶點酒味，不太甜，略帶奶油感。這款名為dalit的紅色榴槤不僅稀有珍貴，對榴槤愛好者來說還是個健康選擇。

榴槤農民表示，這種榴槤無熱氣、糖分不高、膽固醇不高，可以吃多一點，不會像其他品種吃多了容易引起血壓高或血管問題。紅色榴槤在馬來西亞的批發價格每公斤約在10.50到11.50美元之間，折合新台幣約346到380元。目前這種榴槤只出口到新加坡、泰國、汶萊等東南亞國家，而且因為數量有限，實際售價可能更高。

沙巴農業部研究官Datu Md Noor指出，降雨過多對榴槤生長不利，另外森林砍伐也會破壞榴槤的自然棲地。專家們表示，紅色榴槤樹能適應極熱的天氣，每年結果一次，一棵樹就可產出約200顆果實。雖然這種榴槤樹耐病性強，但仍需加強保護其生長環境，否則這種珍貴的榴槤可能會逐漸消失，讓人們無法品嘗到這種獨特的水果。

