口紅「太持色」可能非天然 醫：蘇丹紅顯色、便宜
蘇丹紅是一種工業用染料，常用於汽油、鞋油、地板蠟和皮革染色，具有顏色鮮豔、穩定且價格便宜的特性，但被列為第三級致癌物，禁止添加於食品和化妝品中。近日，進口商「亦鴻企業有限公司」被查出輸入含有蘇丹紅的化妝品原料，5批次中有3批含有蘇丹4號。皮膚科醫師提醒，標榜天然但顏色持久的口紅和唇膏可能含有非天然染劑，消費者應提高警覺。
進口含有蘇丹紅化妝品原料的亦鴻企業有限公司登記地點位於台北市民宅，但實際營業處在桃園大有路。週六上午稽查時，該公司一樓鐵門緊閉，致電業者也無人接聽。衛生局已當場查扣並封存從新加坡輸入的紅色複方原料，其中5批有3批含有蘇丹4號。
皮膚科醫師游鴻儒表示，蘇丹紅被列為第三級致癌物，禁止添加於食品類和化妝品保養品類。它的主要特點是顏色非常鮮豔、化學性質穩定且價格便宜，在一般化工材料行都能買到。游鴻儒解釋，沒有顏色的護唇膏主要由蜂蠟和油製成，而口紅、唇蜜等有顏色的產品則需要添加紅色色素。
游鴻儒指出，合法的紅色顏料大部分來自植物顏料、礦物顏料或胭脂蟲，這些都可以安全地添加在食品或化妝品中。在口紅中常見的天然紅色素包括胭脂蟲、蘿蔔、梔子花等提煉出來的顏色，且化妝品用的色素和一般食品用的水溶性色素不同。
消費者對此表示擔憂，害怕使用含有不天然成分的產品可能有毒。有消費者分享使用過不天然產品後，隔天嘴巴會變得很紅且出現過敏反應，因此更傾向選擇天然產品。
醫師提醒，國內化妝品禁用蘇丹2號及4號等，這類物質用在唇膏類產品最危險。天然色素的香味與顏色通常不會持續太久，若產品標榜天然但使用後顏色久久不會褪去，消費者就應該提高警覺，可能含有非法添加的染劑。
