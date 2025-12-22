口罩下的語言學習！幼兒園師用「誇張表情」輔助 特殊孩童需更多關注

圖/TVBS

疫情時期的幼兒園生活中，口罩已成為孩童日常的一部分，引發許多家長對孩子語言發展的擔憂。幼兒園教師們透過誇張的表情動作、個別指導與家長合作，協助孩子克服口罩可能帶來的語言學習障礙。專家們指出，雖然幼兒時期是語言與情緒表達的關鍵階段，但大多數孩子適應力強，能在有口罩的環境中正常發展，而特殊需求兒童則需要更多支持與協助。幼兒園在保護孩童健康與促進語言發展間取得平衡，證明防護措施與學習成長可以共存。

幼兒戴口罩學語言，教師用「誇張表情」助發展。圖/TVBS

在幼兒園的故事時間，老師生動地講述著故事，運用誇張的表情和語言吸引孩子們專注聆聽。幼兒的語言學習正是從這樣的共讀和環境探索開始，但校園為了避免各種病毒傳染，將孩童健康放在第一位，因此必須維持戴口罩的規定，這也讓許多人擔心會影響孩子的語言學習。

幼兒園老師郭郁辰表示，老師是比較不用戴口罩的，所以在討論情緒相關議題時，會使用更浮誇的表情或搭配明顯的動作，讓小朋友能更清楚地理解。為了確認孩子是否理解，老師會單獨詢問問題或請孩子模仿，確保孩子真正學會。郭郁辰強調，日常生活中若發現孩子有發音不正確的情況，例如捲舌音發不出來，會請孩子拉下口罩，再聽他複述一次，並示範正確的舌頭位置讓孩子模仿學習，同時也會告知家長在家中協助孩子練習。

對於語言學習較為遲緩的孩童，老師會提供個別教導。值得注意的是，現在就讀幼兒園的許多孩子都是「疫情寶寶」，對他們而言，口罩完全不陌生。幼兒園園長吳倩蘅解釋，戴口罩的措施其實從20年前腸病毒流行時就開始實施，一直沿用至今，在疫情期間更是嚴格執行。她表示在孩子入學前，園方就會與家長溝通戴口罩的問題，說明這是基於孩子健康的考量。由於老師目前較少戴口罩，孩子們仍能看到老師的表情。語言治療師王晴指出，0到2歲是打造語言基礎的關鍵時期，孩子需要大量口臉部的視覺線索來學習詞彙、口腔動作和語音；2到5歲則是詞彙爆發期以及學習溝通、語法的重要階段。雖然口罩可能阻礙學習，但王晴建議可以透過多種策略來彌補，例如講話時放慢語速、提高音量，並提供孩子高品質的互動時間，或在家中安全環境中安排無口罩的互動時間。她認為一般孩子適應能力強，較受影響的可能是聽障孩子，因為他們可能需要更多視覺線索，有些孩子依賴讀唇或表情來判斷情況。

從業多年的吳倩蘅表示，比較十年前和現在的情況，她發現孩子的語言發展其實非常好，有時候兩歲剛入園的小孩已經很會說話，因此她認為戴口罩與語言發展之間沒有非常大的關係。不過，較為特殊的幼兒可能需要特別關注。儘管有家長擔憂，但實際情況顯示，口罩對孩子提供的防護作用大於可能造成的阻礙。

