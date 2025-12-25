口罩不夠擋！PM2.5毒素直送全身「傷中樞神經」 醫揭2類食物防禦

記者蔣季容／台北報導

PM2.5的粒徑小於 2.5 微米（μm），所以能避開鼻毛和黏液的過濾，長驅直入肺泡 ，甚至直接進入血液循環 。（示意圖／資料照）

空污不是只有戴口罩就好！家醫科醫師李思賢表示，PM2.5真正的威脅，是它作為奈米級的載體，把一整批外毒素直接送進你的血液循環，讓你的全身細胞陷入慢性炎症的泥潭，並提高心血管疾病風險，甚至透過血腦屏障影響中樞神經系統。因此必須強化人體內建的防禦機制，包括補充蘿蔔硫素、Omega-3脂肪酸等。

李思賢在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」指出，PM2.5的粒徑小於2.5微米（μm），所以能避開鼻毛和黏液的過濾，長驅直入肺泡 ，甚至直接進入血液循環 。PM2.5的高毒性負載讓它吸附了大量的重金屬（如砷、鉛）和有機致癌物（如戴奧辛、多環芳香烴 PAHs）。這些毒素一旦進入體內被釋放，就會成為主要的致病因子子，影響肝臟解毒系統。

李思賢說明，空污不只是肺部問題，它會導致全身的內皮細胞功能異常、動脈硬化，與心血管疾病風險高度相關，甚至被推論可能透過血腦屏障影響中樞神經系統。

李思賢提到，只靠「躲」還不夠，必須啟動身體的內源性抗氧化路徑。一項研究證實，補充蘿蔔硫素前驅物可以顯著增加受試者體內污染物代謝物的排出。補充魚油也可以減輕PM2.5對心血管的負面影響，改善血壓變異性和心率變異性。另外，PM2.5可能會經由鼻黏膜被吞嚥進入腸道 ，造成腸道菌相失衡 ，這會讓炎症反應更嚴重，因此維護腸道健康也變得至關重要。

李思賢建議，增加全食物、高色素的蔬果攝取，提供外源性抗氧化防禦，像青花椰苗這類富含蘿蔔硫素前驅物的超級食物。此外，也要避免在高污染期間到戶外跑步。

