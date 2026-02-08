口罩也能傷人！女大生對摺放口袋 割出16公分血痕

寒流來襲，不少人戴口罩保暖，一名女網友分享，將口罩對折放在褲子口袋內，上廁所時感覺腿被刮到，回家才發現大腿出現長達16公分的血痕，照片讓不少網友驚呼「看起來超痛！」也有人提醒，有些口罩為了更貼合臉型，鼻樑處有金屬壓條，曾因此被割傷，後來改戴沒有金屬條的口罩。

一名女網友近日在Dcard分享，將口罩對摺收在褲子口袋裡，上廁所脫褲子時，大腿感覺被刮到，但當下沒在意，直到晚上洗澡才發現，大腿竟出現長達16公分的血痕，讓她相當驚訝。

貼文引起網友討論，「看了好痛，突然不敢把口罩放口袋」、「我也都會放口袋，好可怕」、「妳的皮太薄了，還是這個口罩太真材實料」、「就是因為這樣，現在幾乎都把口罩掛在手臂上，因為不小心被刮到真的很煩」、「褲子口袋沒內裡嗎？竟然會穿透過去？」也有人懷疑原PO是否買到劣質品，對此她回應，她使用的是台灣製醫用口罩，過去已用過好幾盒，但這是第一次被刮傷，她認為也可能是自己收納不當所致。

另有網友指出，有些口罩為了貼合臉型，鼻樑處會有金屬壓條，雖然更密合，但金屬條很銳利，曾不小心被割傷，因此改戴無金屬條的口罩。原PO也補充，這類口罩本身沒問題，只是提醒大家使用與收納時多加注意，避免被尖銳部位刮傷。

