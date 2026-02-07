口罩對折塞口袋竟見血！她上廁所被割16公分傷口 網驚：金屬條超銳利

一名網友因將口罩放口袋，遭口罩的金屬條割傷。（示意圖／unsplash）

不少民眾早已習慣隨身戴著口罩，有些人會隨手將口罩對折放進口袋，但這樣的行為可能暗藏風險。近日就有一名網友分享，她口罩對折後放進口袋，上完廁所穿起褲子時，竟意外劃傷大腿，傷口長達16公分。文章一出，引發熱烈討論。

這名網友日前在Dcard以「千萬不要把對折口罩放口袋上廁所」為題發文表示，某天她將口罩對折放進口袋準備上廁所，拉起褲子的瞬間，大腿感覺被東西刮到，當時沒想太多，只是拿出口罩放一邊，直到晚上她才發現大腿被割傷，留下長達16公分的傷口，讓她忍不住驚呼，「穿完褲子後居然無感，現在心理作用覺得好痛、好可怕！」、「第一次碰到這樣的情況，下次不會放口袋了」。

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「應該是你的皮太薄了」、「好可怕 我出去也會把對折口罩放褲子口袋，謝謝妳分享的經驗」、「我個人會覺得是口罩做的有問題」、「看起來也太痛！還好我不喜歡有壓條的口罩，光是戴臉上就刮臉了」。

也有人說，「抹點凡士林很快就好了」、「有些口罩壓鼻樑的金屬條很銳利，之前也被割過，可以換一家口罩品牌，或者選沒有金屬條的，之前怕割到臉，我直接把整盒拿去丟掉」、「我自己是會把口罩掛在包包肩背帶的扣環上（它是C型釦，可以開開關關）或是掛在門上的小掛勾」。

