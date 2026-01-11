口罩戴好！東北風挾帶境外污染炸台灣 西半部竟「一片橘」

生活中心／李紹宏報導

受大陸冷氣團影響，風場轉為東北風，境外污染物隨風移入台灣，導致空氣品質不佳。環保署與氣象專家提醒，今（11）日起台灣西半部與離島地區空品紛紛轉差，目前北部、西半部大部分區域，宜蘭和金門、馬祖等區域有橘色提醒等級，民眾外出時應留意呼吸道防護。

台灣北部與離島空品轉為橘燈，中南部則受限於地形使污染物難以擴散，導致空氣品質明顯轉差。（圖／環境部官網）

根據最新觀測顯示，由於東北風挾帶境外污染物入台，全台多地空氣品質出現惡化跡象。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別呼籲，這波空氣污染相當有感，建議民眾近期盡量減少戶外高強度運動，出門務必戴好口罩以隔絕空氣中的懸浮微粒。

此外，環保署指出，週一（12日）開始，環境風場將由東北風逐漸轉為偏東風。這項轉變導致西半部位於背風側，大氣擴散條件隨之轉差，境內污染物更難散逸。預期北部、中部空品將維持在「普通」水位，但雲嘉南與高屏空品區仍會籠罩在「橘色提醒」之中。相較之下，位於迎風面的宜蘭、花東地區及澎湖則維持「良好」等級。

台灣受境外污染影響，各地空氣品質明顯惡化。（圖／環境部官網）

在天氣型態方面，中央氣象署指出，今日受冷氣團影響全台寒冷，但12日起氣溫會穩步回升，中南部白天高溫可望觸及24、25度，然而清晨低溫仍僅有12、13度，日夜溫差相當顯著。緊接著週二（13日）將有一波新的東北季風增強，屆時西北風可能再次挾帶微量境外污染物南下，屆時中南部因位於下風處，空品不佳的情況恐將持續。

氣象預報員劉沛滕也分析，在週五（16日）之前，台灣環境整體偏乾，僅東半部偶有零星短暫雨。民眾需留意週二與週六這兩波東北季風的變換，屆時迎風面地區的水氣會略微增加。提醒家中有敏感族群或長輩的民眾，未來幾天除了注意保暖，更要隨時關注空氣品質即時資訊，調整戶外活動行程。

