口罩戴起來！東北風挾帶污染物 31測站「空品亮橘燈」
空氣品質拉警報！環境部今（26日）發布「空品提醒」，南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動，截至上午11時，31個測站空品已達橘色提醒等級。
環境部提醒南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）、觀音地區、馬祖、金門地區的敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
環境部表示，未來一週，26日至28日環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部污染物易累積；29日至30日環境風場轉為偏東風，境外影響逐漸趨緩，西半部污染物易累積；12月1日東北季風影響，迎風面擴散條件普通，中南部污染物稍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。
環境部也提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。
