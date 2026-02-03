口罩手套必備！環境部公布大掃除「抓鼠最強攻略」 3招抓得又快又乾淨

國內出現漢他病毒案例，環境部提出3大抓鼠策略，提醒民眾清掃時必定要戴上口罩與手套。（示意圖，取自Pexels）

國內出現漢他病毒致死，疾管署提醒，老鼠不只造成家中破壞，更可能散播致命病毒，「家裡有老鼠」絕非小事。環境部與專家也提出「3大有效抓鼠策略」，強調防鼠必須從環境管理做起，並呼籲民眾清理鼠患時務必戴口罩與手套，避免暴露在病毒風險之中。

漢他病毒主要經由吸入或接觸帶病毒的鼠糞、尿、唾液污染的塵土而感染，潛伏期可達兩個月，初期症狀包括突發高燒、背痛、頭痛及嘔吐，之後恐出現出血、腎衰竭等嚴重併發症。疾管署強調，防治之道就是「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。

4跡象判斷鼠跡

老鼠夜行、警覺高，環境部指出，民眾可從四種跡象判斷是否「同住一屋簷下」：小顆粒狀鼠糞、紫外光可見的鼠尿痕跡、食物殘渣如果殼、骨頭與魚刺、沿牆出現明顯足跡路線。只要出現以上任一現象，就應立即啟動捕鼠行動。

如何有效抓老鼠？放對位置了嗎？

環境部根據專家建議提出「居家抓鼠3招」：

封閉鼠道：任何超過2公分的孔洞都可能成為鼠口，門縫、排水孔、通風口都要加裝金屬網或擋板。 斷絕食物來源：廚餘加蓋、寵物飼料不能過夜，食物使用玻璃或金屬容器密封，避免老鼠用鼻子「聞香上門」。 清除雜亂環境：老鼠愛陰暗角落，儲藏室、櫥櫃、水溝邊都要定期整理，不給牠築巢空間。

若老鼠已入侵，專家建議優先使用捕鼠籠、捕鼠器等物理方式，沿牆放置且不頻繁移動，以降低老鼠戒心。物理防治無效時才使用殺鼠劑，並務必避免幼童及寵物接觸。環境部也提醒，盡量避免使用黏鼠板，以免誤傷其他動物。

若家中捕獲老鼠或發現鼠屍，務必戴口罩、手套，以雙層垃圾袋封住並交由垃圾車處理，被污染的環境需以稀釋漂白水消毒。若鼠患嚴重，建議尋求合法病媒防治專業協助。

環境部呼籲，只要落實居家防鼠三不原則，就能大幅降低漢他病毒風險，打造乾淨、安心的生活環境。

