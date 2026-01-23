口罩摺疊重複使用 專家警告：恐吸入微小塑膠顆粒

環境醫學專家陳保中提醒，民眾為節省開支而將口罩摺疊重複使用的習慣，可能讓防護用品反成健康威脅。口罩材質由聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等塑膠製成的不織布構成，塑膠材質本身存在掉落風險，建議當天使用完畢後應立即丟棄。

口罩。（示意圖／pixabay）

陳保中在《50+Talk Podcast》節目中指出，反覆摺疊動作會導致口罩釋出微小塑膠顆粒，而這些塑膠微粒將隨著呼吸進入人體，長期累積後可能在血管內形成沉積物，進而提高心血管疾病的發生機率。

另外，根據《新英格蘭醫學雜誌》刊登的研究證實了塑膠微粒對心血管的危害。研究針對接受動脈內膜切除術的患者進行分析，發現血管斑塊中含有塑膠微粒的患者，出現心肌梗塞、中風等心血管疾病的比例明顯偏高。

該研究更指出，即便這些微粒不含塑化劑成分，單純的塑膠材質本身就足以對人體健康構成威脅。疫情期間口罩成為許多民眾日常必備的防護用品，但錯誤的使用方式恐讓防護變成傷害。

