口罩是隱形殺手？「1舉動」恐吸入塑膠微粒 醫示警：增加心肌梗塞風險

疫情以來，不少民眾在日常生活中都會戴口罩，但若是把口罩摺疊反覆使用，則可能會變成危害健康的隱形殺手！環境醫學專家陳保中在《50+Talk Podcast》節目中指出，口罩的成分是塑膠為主，建議當天用完當天拋棄，以免吸入塑膠微粒。

陳保中進一步說明，口罩基本上是不織布製成，主要成分還是塑膠，像是PP（聚丙烯）或者內裡是PE（聚乙烯），既然是用塑膠製成，就可能會有塑膠微粒掉落的風險。陳保中指出，建議在使用口罩時不要摺疊重複使用，「盡量是你用完，就當天拋棄」，他也舉例說醫療用口罩基本上用一次就會丟，「不會再拿來用第二次」。

另外，他指出《新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine）》近期發表一篇研究，針對接受動脈內膜切除術的患者進行分析，結果發現血管斑塊中含有塑膠微粒的患者，罹患心肌梗塞、中風等心血管疾病的機率明顯上升；即便塑膠材質不含塑化劑成分，只要有塑膠微粒，就有可能對人體造成損害。

事實上，過去在《大腦科學（Brain Medicine）》的研究發現，2024年的過世者跟2016年過世者相比，大腦中的塑膠微粒量多出50%，甚至有人腦中的塑膠微粒總量重達7公克，足以製作一支塑膠小湯匙，令研究人員相當震驚。因此建議，在日常生活中要避免用塑膠容器加熱食物、使用塑膠茶包，以免人體吸收過多塑膠微粒。



