口腔健康人不老 社區衛教8020運動

因應世界衛生組織提出的「8020計畫」，希望長者到80歲還能留下20顆自然牙。不過隨著年紀增加，唾液分泌變少，口乾、蛀牙、口臭問題也跟著上門。花蓮門諾醫院團隊走進社區提醒長輩，多社交、多唱歌、多咀嚼，都是鍛鍊口腔肌肉的關鍵，小習慣就能守住健康與生活品質。

大聲開唱，搭配手腳律動，花蓮市民心社區關懷據點的長輩們，天天到這裡活動，不過不只是肢體要動起來，維持口腔靈活度與健康也很重要。

阿伊烏欸喔，每天發聲練習，口腔的體操，還可以搭配舌頭伸展，按摩兩頰旁的唾液腺，還有顎下、舌下也不能放過。

廣告 廣告

門諾醫院口腔顎面外科醫師 葉梓賢：「舌頭活動，對於在吞嚥，在吃東西，在講話，就很重要。」

門諾醫院口腔顎面外科醫師葉梓賢，也是慈濟人醫會的一員，這一天特別來到關懷據點，帶來衛教知識，也為長輩解答生活上常遇見的口腔問題。

民眾 陳秀梅：「揉揉腮邊，還有刷牙，用牙間(刷)怎麼用，刷牙的方法，這個醫生講得很好。」

民眾 張秋苗：「以前都不了解，老人家都隨便刷一刷，現在是說，我是愛唱歌的人，醫師說，這個唱歌對(口腔)也很好。」

門諾醫院口腔顎面外科醫師 葉梓賢：「臉部肌肉變小的話，其實咀嚼能力就會下降，比如說，(長輩)今天吃東西，他要花比較久的時間吃，甚至說，食物的質地會改變(固體變流質)，那可能有這類的狀況，我們就建議要去(就醫)做評估。」

牙痛不是病，痛起來卻會要人命。尤其隨著年齡增長，口水分泌減少，接著口乾、蛀牙、口臭等問題，通通跑出來，嚴重的話，更有可能加劇心血管疾病、糖尿病、呼吸道感染，甚至增加失智風險。

花蓮慈濟醫院牙科醫師 李彝邦：「咀嚼的時候，其實對腦部有一個正向的回饋，還有就是說，在咀嚼的時候，我們的一些血量會回流，回衝到腦部，然後供給腦部一些營養，這個機制變少，因為你牙齒變少，咀嚼能力變差 這個機制就會變少，相對於，對腦部的健康就會有影響。」

勤刷牙，天天動一動，保健牙齒，一起往8020，也就是80歲還有20顆自然牙的目標邁進。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│宏福苑大火關懷 艱鉅任務用愛克服

偏鄉教育堅持耕耘 課輔班改變命運

