口腔巡迴車 行入台南無牙醫村

為縮短醫療城鄉差距，台南市衛生局結合台南牙醫師公會，推動「口腔保健巡迴車」服務，深入山區並到沒有牙醫診所的區域，服務長輩或學生，甚至口腔車還會進入校園，替學生看診，儘管在4坪不到的口腔車上頭，空間狹小，但是在熟悉的校園，還有同學的陪伴下，學生看牙的恐懼感，都化解了。

「很早就起床，(要去)偏鄉就醫不方便的地方。」

中型巴士穿梭田野間，橫越嘉南大圳，上頭可是載運著牙醫診療椅。

「要把電還有開關都弄好，很多裝備。」

司機 李富鴻：「這個椅子都要綁好，要不然在高速公路跑，跑來跑去，全部都飛不見了。」

司機有時候還得兼水電。

「我這一台也開了，21度，(器材是吃220的(電壓))。」

儘管前置作業多，但也甘之如飴，因為這台車，可是守護著東山國中近百位師生。

東山國中校長 蔡惠婷：「東山的街上，我們原本有一間(牙醫)診所，歇業將近半年，所以說其實，孩子如果要就診的話，要到外地去。」

「看一下 啊。」

牙醫師 方子榮：「主要是幫他洗牙，補助牙，如果牙齒脫鈣就是塗氟。」

東山國中學生 程恩淳：「很好 這樣媽媽就不用，載我到新營其他地方看牙齒。」

醫護跨區服務，車上4坪不到的空間，每個人都很有默契，靈巧移動。

「(空間會不會很小)，就還可以，(習慣了是不是)。」

台南市牙醫公會理事長 林致平：「治療椅的話，是跟牙科診所的治療椅是一樣的，所以在醫師的姿勢上，看診姿勢上 是比較人性化的。」

台南市衛生局國民健康科技正 蘇筱婷：「機動性比較高，可以去比較多不同的地方，一年大致會跑個快200場。」

「坐上來，小心頭，這裡這裡 屁股，紅色 這個就是細菌牙菌斑。」

東山國中學生 李巧馨：「喜歡在這邊(看牙) (為什麼)，環境比較熟悉。」

東山國中校長 蔡惠婷：「對他們來講，是每天他們學習的環境，就比較不會那麼怕，看著別人在，就是看著別人也一起，別人也上去做治療，那當然他也就覺得可以。」

曾經讓孩子害怕的診療椅，如今化作校園裡一方溫馨的小田地，靜靜著守護著笑容與健康。

