口腔巡迴車 行入台南無牙醫村
為縮短醫療城鄉差距，台南市衛生局結合台南牙醫師公會，推動「口腔保健巡迴車」服務，深入山區並到沒有牙醫診所的區域，服務長輩或學生，甚至口腔車還會進入校園，替學生看診，儘管在4坪不到的口腔車上頭，空間狹小，但是在熟悉的校園，還有同學的陪伴下，學生看牙的恐懼感，都化解了。
「很早就起床，(要去)偏鄉就醫不方便的地方。」
中型巴士穿梭田野間，橫越嘉南大圳，上頭可是載運著牙醫診療椅。
「要把電還有開關都弄好，很多裝備。」
司機 李富鴻：「這個椅子都要綁好，要不然在高速公路跑，跑來跑去，全部都飛不見了。」
司機有時候還得兼水電。
「我這一台也開了，21度，(器材是吃220的(電壓))。」
儘管前置作業多，但也甘之如飴，因為這台車，可是守護著東山國中近百位師生。
東山國中校長 蔡惠婷：「東山的街上，我們原本有一間(牙醫)診所，歇業將近半年，所以說其實，孩子如果要就診的話，要到外地去。」
「看一下 啊。」
牙醫師 方子榮：「主要是幫他洗牙，補助牙，如果牙齒脫鈣就是塗氟。」
東山國中學生 程恩淳：「很好 這樣媽媽就不用，載我到新營其他地方看牙齒。」
醫護跨區服務，車上4坪不到的空間，每個人都很有默契，靈巧移動。
「(空間會不會很小)，就還可以，(習慣了是不是)。」
台南市牙醫公會理事長 林致平：「治療椅的話，是跟牙科診所的治療椅是一樣的，所以在醫師的姿勢上，看診姿勢上 是比較人性化的。」
台南市衛生局國民健康科技正 蘇筱婷：「機動性比較高，可以去比較多不同的地方，一年大致會跑個快200場。」
「坐上來，小心頭，這裡這裡 屁股，紅色 這個就是細菌牙菌斑。」
東山國中學生 李巧馨：「喜歡在這邊(看牙) (為什麼)，環境比較熟悉。」
東山國中校長 蔡惠婷：「對他們來講，是每天他們學習的環境，就比較不會那麼怕，看著別人在，就是看著別人也一起，別人也上去做治療，那當然他也就覺得可以。」
曾經讓孩子害怕的診療椅，如今化作校園裡一方溫馨的小田地，靜靜著守護著笑容與健康。
更多 大愛新聞 報導：
早安慈濟情│醫療慈善之愛 從土耳其擴至敘利亞
譜寫歷史 鏡頭背後的故事
其他人也在看
高爾夫》山下美夢有超級新人球季，有機會挑戰年終各大個人獎
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】帶著四桿領先爭奪Maybank Championship（馬來亞銀行錦標賽），韓國選手崔慧珍（Hye-jin Choi）邁生LPG羅開Golf 頻道 ・ 9 小時前
世界大賽》慶祝世界大賽二連霸 道奇隊明封王遊行
達成世界大賽2連霸的道奇隊，今天從加拿大回到洛杉磯，台灣時間明天凌晨將在市中心舉行盛大的封王遊行，並在道奇球場舉辦特別的慶祝儀式，預估將吸引超過30萬名球迷參與。道奇隊封王遊行將於當地時間週一上午11點（台灣時間週二凌晨2點）出發，起點在洛杉磯市中心的神殿街和百老匯大道交匯處，屆時道奇隊的球員、教練自由時報 ・ 12 小時前
爆黃明志有15年女友 謝薇安痛批：渣中之王非你莫屬
「創作鬼才」歌手黃明志在大馬捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，當地警方證實黃明志尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，謝侑芯網紅好友謝薇安跳出來痛斥黃明志「心裡有鬼」，怒指他是「渣中之王非你莫屬」。謝薇安說，謝侑芯過世新聞爆出前，曾私訊詢問黃明志：「謝侑芯人在哪？」但黃明志裝死完全不回應，她嗆聲「既然跟自由時報 ・ 1 小時前
大馬政府駁「救護車遲1小時」 謝侑芯閨蜜嗆黃明志：說謊垃圾
「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他則發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時。」不過，大馬衛生部昨（4日）駁斥強調並未延誤救援。對此，謝侑芯的閨蜜謝薇安也再向黃明志開嗆「說謊的垃圾！」自由時報 ・ 1 小時前
台中非洲豬瘟案豬農父子涉嫌業務登載不實！法院凌晨裁定羈押禁見
[Newtalk新聞] 台中梧棲一處養豬場出現台灣首例非洲豬瘟震驚全台，台中市政府對於疫情調查內容數度改口，有關死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且案例場還將廚餘分給其他豬場。台中地檢署約談經營者陳姓父子後，今（4）天凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。 中檢凌晨發布新聞稿表示，檢方為釐清台中市梧棲區某養豬場，檢出非洲豬瘟核酸陽性案相關事實，持續偵辦調查作為。中檢在3日由5名檢察官率同調查局台中市調查處、保安警察第七總隊，與台中市警察局刑事警察大隊、清水分局等單位，對案例場經營者陳姓父子、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機住居所等共計4處執行搜索，並約談陳姓父子等4人到案說明。 檢方複訊後，認定案例場經營者陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，認有羈押原因及必要，今天凌晨向台中地法聲押禁見獲准。另外，台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機2人，經檢察官訊後諭知請回。 台中梧棲一處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例。中央災害應變中心11月3日公布疫調，推論病毒來源是台中案新頭殼 ・ 4 小時前
【下班經濟學】散戶越投資越賠錢？政大校長教你避開理財陷阱！
為什麼學愈多投資技巧，反而會害你賠愈多？為什麼散戶靠領股息，反而會無法安心退休？今天我們就請到政大前校長周行一，他不只說只要每年存5萬塊，竟然能夠累積千萬退休金，還要教你「八喜投資心法」，避開理財路上的重重陷阱！別再當韭菜！破解散戶投資三大陷阱很多散戶朋友為了在市場上賺大錢，努力學習投資知識與技巧，沒想到最後卻愈賠愈多？！周行一認為，比起市場上的法人跟專業投......風傳媒 ・ 12 小時前
林岱樺造勢爆場！游盈隆評政壇大驚奇
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會董事長游盈隆發文表示，昨日鄭麗文正式接任國民黨主席，致詞時完全不提中國認同、九二共識、反台獨、追求統一及刪減國防預算等重大主張，態度轉變之快；此外林岱樺岡山造勢...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 20 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 21 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 19 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 22 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前