口腔復甦助長輩登出管路人生 國家歌劇院體驗美味「食」刻

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府社會局推動自立支援照顧模式邁入第10年，為協助長輩恢復咀嚼與吞嚥功能，辦理口腔功能促進照顧服務，與永信社會福利基金會合作深入全市16家老人福利機構，協助提升長者口腔功能，打破老化即無法進食的刻板印象。今(6)日在台中國家歌劇院舉行成果發表，安排長輩享受義法料理大餐，讓長輩感受由口進食的美好饗宴，台中市政府社會局專門委員吳文楦也出席鼓勵長輩，並頒發榮譽狀，感謝工作人員辛勞付出。

▲台中市政府社會局專門委員吳文楦也出席鼓勵長輩，並頒發榮譽狀，感謝工作人員辛勞付出。

社會局表示，從104年起便在老福機構推動自立支援照顧模式，「沒有臥床不起、沒有身體束縛、不使用尿布」，力求翻轉傳統照顧文化。112年全國首創於老人福利機構推動口腔照護，3年來積極透過牙醫師、語言治療師、營養師等跨專業團隊指導，為長輩進行臉部按摩、吞嚥練習與飲食調整，讓更多長者能重新享受好好吃飯。今年有137位長者參與，留置鼻胃管的100人中有10位成功移除，拔管率達10%。

社會局說明，廖阿嬤之前急性腎衰竭住院，因嗆咳無法進食，於是使用鼻胃管灌食且入住機構，阿嬤很認真接受口腔訓練，身體逐漸好轉，從吃粥、喝湯到移除鼻胃管，連尿管也拔除了，阿嬤非常感恩，也重新品嚐美味、享受人生。

社會局指出，由口進食可以提升長輩的生活品質，在大家的努力下，長輩生活得更舒服、更健康。這不僅僅是長輩的進步，也是創新照顧模式的一大步。特別感謝執行計畫的永信社會福利基金會，還有加入一起努力的16家老人福利機構辛勤的工作人員，是他們的堅持與專業，守護了長輩的生活品質。

另外，感謝贊助此計畫的富宇慈善基金會，創造長輩美好體驗，上個月也安排了3家機構帶長輩暢遊日月潭，留下難忘甜蜜回憶。除提升機構照顧品質，市府從各面向推動銀髮友善環境，恢復老人健保補助、敬老愛心卡多元使用、布建社區照顧關懷據點、長青學苑持續增班，守護每一位長輩在地樂活享老。