口腔癌切除腫影響外觀 仁愛長庚醫院顯微重建助找回自信
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】52歲的孫先生罹患口腔癌，到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）經由耳鼻喉科醫師評估過後得知切除腫瘤後將會產生大面積的軟組織缺損，甚至骨骼外露，不只口腔的功能及外觀大受影響，自信心也一落千丈。因此，孫先生便至整形外科郭曉芮醫師門診求診，由該科團隊與耳鼻喉科同步規劃切除和重建，依缺損條件客製化設計皮瓣厚薄及形狀，兼顧其傷口閉合與口腔功能恢復，終於在術後能夠敞開心中大門，重新擁抱人群。郭曉芮醫師指出，頭頸癌重建把設計好的游離皮瓣像量身訂做的拼圖一樣放回去，確保病人治療及生活不中斷，關鍵在於不只是把缺損「補起來」，而是讓病人能吞嚥、能發音，恢復社交與自理能力。
仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）整形外科加速布局顯微重建手術，將長庚多年累積的標準化流程與訓練體系帶進南台中，補齊在地高難度重建能量缺口，讓民眾不必遠行也能享有與國際接軌的醫療品質。此一傳承源自長庚整形外科在魏福全院士帶領下所奠定的顯微重建黃金標準，培育出一代又一代能獨當一面的重建外科醫師，如今在台中大里落地生根、接棒與延伸。
在該院整形外科高煌凱教授與郭曉芮醫師領軍下，團隊和耳鼻喉科、骨科緊密協作，將游離皮瓣與顯微血管吻合等關鍵技術系統化導入臨床，顯微重建不僅修補外觀，更重建吞嚥、發音、行走等生活功能：把帶血管的健康組織移植至缺損處，在顯微鏡下完成動、靜脈吻合並重建血流，讓過去受限的困難缺損得以妥善處理。
為確保品質，團隊建立從術前評估到術後監測的流程：包含血管選擇與捐贈區評估、跨科會診、手術室即時決策，以及術後前三天的高密度監測。醫療人員透過皮瓣溫度、顏色、毛細血管再充盈時間與整合式監測工具追蹤灌流表現，一旦出現血栓或灌流異常，即啟動回房機制搶救。郭曉芮醫師強調，顯微重建的成敗不只在手術台，術後72小時是黃金關鍵。我們把標準化監測與回房流程寫進團隊日常，讓成功率不只來自個人經驗，而是整個系統的穩定。
郭曉芮醫師指出，對中臺灣病人而言，量能的建立意味著「在家鄉就醫、縮短轉診動線」。仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）不僅把長庚的技術與經驗帶進社區，也把多專科整合照護模式放在同一院所完成：從腫瘤切除或創傷清創，到重建與復健一路銜接，減少治療斷點與等待風險；院方同時強化營養與復健團隊的參與，協助病人以最短時間回到日常與工作崗位。
展望未來，高煌凱教授表示，整形外科團隊將持續擴展顯微手術的應用版圖，朝向中臺灣顯微重建指標中心邁進；在長庚體系的支持下，讓更多病人不用遠行，也能在家鄉獲得國際水準的重建醫療。
