口腔癌切除、皮瓣重建、植牙 1天完成

中山附醫口腔顎面外科醫療團隊陳珮吟主治醫師（左起）、邱昱瑋主治醫師、陳怡孜主治醫師。

精準口腔醫療新里程！一位40歲口腔癌患者許小姐，於2024年至中山醫學大學附設醫院（以下簡稱中山附醫）口腔顎面外科就醫，該名患者罹患上顎牙齦癌，需手術切除大範圍上顎骨，不僅影響外觀，口內鄰近腫瘤的10顆牙齒亦需一併拔除。術前運用電腦數位模擬技術，精準規劃腫瘤切除範圍及術後牙齒重建位置，並模擬將植體植入顴骨中，以彌補上顎骨缺損。

手術由中山附醫口腔顎面外科邱昱瑋主治醫師、陳怡孜主治醫師及陳珮吟主治醫師組成的醫療團隊主導，採用電腦數位模擬手術，先模擬腫瘤切除範圍，再模擬出切除後牙齒該有的排列位置，另外，關於上顎骨先前已被部分切除，透過電腦模擬將植體植入顴骨當中；手術當下，結合切割導版與電腦導航系統輔助，所有相關手術程序於同一日一次完成，精準完成上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴清除、顴骨植牙及游離皮瓣重建，大幅縮短治療時程，降低患者身體負擔，目前患者許小姐已成功恢復正常咀嚼功能，生活品質大幅提升。

中山附醫口腔顎面外科邱昱瑋主治醫師也提醒，即使不抽菸、不喝酒、不嚼檳榔，仍可能發生口腔癌，民眾若發現口腔內出現長期不癒的潰瘍、腫塊或異常疼痛，應儘早就醫檢查，把握黃金治療時機。