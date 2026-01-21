口腔癌定期篩檢 保健康同時守住面子

台北慈濟醫院舉辦口腔癌篩檢衛教講座，與民眾分享正確知識，如何早期發現癌細胞蔓延，從口腔變化就能看出端倪，像是出現紅色或白色斑點、潰瘍傷口超過2周沒有癒合，或是裡面有硬塊，這些可能都是癌前徵兆。尤其是男性、有抽菸嚼檳榔、喝酒習慣的民眾更是高危險群，而口腔癌在初期治療的五年存活率，高達85%，如果到了第四期，只剩下37.3%，因此醫師也呼籲，及早發現、治療，在手術與後續恢復的效果更好。

「癌症這個問題，大家聽到都會有點害怕。」

常說病從口入，口腔內的變化，能細微觀察到癌細胞的徵兆。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 蔡祐任：「嘴巴張開看到有一些紅色的斑點，或者是白色的增厚的一些黏膜，或者是一個很重要的就是，有超過兩個禮拜沒有癒合的一個傷口，在嘴巴裡面都要特別的注意，那當然如果摸到一些硬塊，或者是說嘴巴裡面，有長起像腫瘤的東西，這當然要非常的注意，這很有可能就是癌症本身。」

為了降低民眾對口腔癌的害怕，台北慈濟醫院，舉辦衛教講座，分享正確知識，尤其針對40到60歲男性，有嚼檳榔、抽菸、喝酒習慣的人，更是高風險群；不過趁早回頭，都還有機會挽救健康，初期治療的五年存活率，高達85%，如果到了第四期，只剩下37.3%。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 蔡祐任：「主要的治療是以切除手術為主，那如果在越早期發現，當然在手術的範圍，還有在這個治療的範圍，都相對影響在未來一些，口腔咀嚼、說話，或者是說，顏面的一些外觀，都會比較好。」

台北慈濟醫院副院長 徐榮源：「有一些過去喝酒喝很厲害，抽菸抽得很厲害，這些即使早期檢查出來，現在活過五年，或者是多少年，都是跟正常人一樣，所以任何癌症就是要早期發現。」

預防勝於治療，保持口腔衛生之外，最重要的是，30歲以上有吸菸、嚼檳榔習慣的人，可以進行每兩年一次的免費口腔癌篩檢，才能永保自信面容。

