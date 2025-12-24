口腔癌從耳後下刀、不留項鍊疤 機械手臂精準清除頸部淋巴結

〔記者翁聿煌／新北報導〕年近60歲陳男因工作交際應酬，長期抽菸、喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹且超過兩週仍未癒合；就醫檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長到約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑。

經影像檢查及切片化驗，陳男確診罹患下顎牙齦癌第二期。雖癌細胞尚未擴散至頸部淋巴結，但仍需切除部分右側頸部淋巴結，醫師以達文西機械手臂輔助，從耳後髮際線處下刀去除右側頸部淋巴結，除無明顯疤痕、也不影響外貌。

衛生福利部立雙和醫院口腔外科醫師邵孔昱指出，手術中從耳後切開皮膚，藉由這條「皮下通道」讓靈巧的機械手臂器械往頸部延伸，並搭配高解析度3D立體影像，能清楚地鑑別神經、腺體及錯綜複雜的血管，精準切除淋巴結，減少對周圍組織的傷害，與傳統手術相比，除無明顯疤痕、不影響外貌，術後傷口也恢復得較快，陳男回診追蹤時傷口恢復良好，吞嚥、咀嚼功能正常，且癌症無復發跡象，外貌上與一般人無異。

邵孔昱表示，下顎牙齦癌是口腔癌的一種，菸、酒及檳榔是主要的危險因子，初期症狀為牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動、齒槽骨破壞等，常被誤認為牙周病，像陳男一開始便是自行前往牙科診所就醫，直到檢查發現這個腫塊不太對勁才轉診求治，口腔癌好發於45歲以上，一般以男性居多，初期症狀及疼痛感並不明顯，且對說話、飲食不會造成太大影響，因此較難發現，容易錯過早期治療黃金時機。

邵孔昱提醒，如口腔中有出現超過兩週未癒合的潰瘍及不明原因的腫塊，或在吞嚥、咀嚼上有出現卡卡的情況，或是舌頭麻木導致講話不清楚及活動受限等情況，應盡速就醫尋求專業醫療人員協助，口腔癌早期(第一、二期)治療的五年存活率可達八成以上，治癒率極高；但若延誤至晚期(第三、四期)，五年存活率則大幅下降至三至四成之間，千萬別疏忽。

左側紅圈處為口腔癌細胞患處，經手術治療後，陳男口腔內並無復發跡象，且功能幾乎不(記者翁聿煌攝)

