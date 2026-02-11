口腔癌復發遇么子出生 父堅持治療盼陪兒成長 (圖)

其他人也在看
過年去哪看醫生？全台UCC、診所開診資訊、慢病提前領藥制度一次看
基層診所在過年期間通常會減診或休診，有就醫需求的民眾就會湧入醫院急診室，形成急診壅塞。隨著2026春節連假逼近，該怎麼避免急診壅塞、又能確保民眾就醫權益？ 春節連假到來，衛福部啟動春節整備方案，除了獎勵基層診所開診、開放慢性病患者提前領藥外，也提醒民眾出國若遇緊急傷病，可依法申請健保自墊醫療費用核退，確保春節醫療權益不打烊。 過年期間生病該上哪看醫生？全台就醫資訊《康健雜誌》為你一次整理。 春節整備專案：就醫不擁擠、過年不斷藥 衛福部長石崇良表示，春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5～1.7倍，且以非重症患者居多。 為因應2026春節連假長達9天，衛福部提前部署啟動「春節整備專案」，期盼達成「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」的目標。 春節輕症先到UCC，全台13處診療不打烊 為分擔春節連假期間急診壓力，健保署表示，全台共設有13處「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，在春節9天連假期間持續提供醫療服務，協助處理發燒、呼吸道感染、腸胃不適、簡單傷口處理及小兒急性不適等輕症需求，比照基層醫療單位急診部分負擔150元。 春節連假期間，UCC服務時間為上午8時至晚上12時，
馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則，剩菜應於2小時內放進冰箱，食用時充分加熱、減少復熱次數，才能健康團圓不鬧肚子。
李四川宣布角逐新北市長 蘇巧慧提「6大政見」：面試官是400萬市民
即時中心／林韋慈報導國民黨籍台北市副市長李四川今（11）日透過臉書宣布將於2月底請辭副市長職務，正式投入新北市長選戰，並盼獲得國民黨提名。對此，早已宣布參選新北市長的蘇巧慧表示，大家的面試官都一樣是400萬新北市民。
與車廠工會座談 洪申翰會後受訪說明 (圖)
針對美製汽車可能零關稅進口衝擊就業，勞動部11日邀集6大車廠工會座談，勞動部長洪申翰（右）會後表示，6大工會代表皆提出，給予產業支持的30億經費應有明確監督機制，因此勞動部後續會跟經濟部共同研議特別預算如何跟勞工就業權益連結。左為經濟部次長江文若。
長榮航空6／26開航華盛頓 直達美國政治中心
直達美國政治中心！長榮航空6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每週4班的飛航服務，華盛頓開航後北美航線將擴增至10個客運航點，每週往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，前進美國更方便。
北醫創齡機構開幕 智慧科技助長者復能 (圖)
台灣正式邁入超高齡社會，台北醫學大學創齡小規模多功能機構11日開幕，以「智慧創齡 數位賦能」為核心理念，打造結合生活場域與功能訓練的照護示範場域。
高雄社區連環竊案！ 醫.警受害 賊摔斷腿成破案關鍵
高雄市 / 綜合報導 高雄鳳山一處透天豪宅社區，去年10月間遭宵小侵入，一連偷了8戶住家，受害的住戶有醫生跟警察，損失近百萬元，警方獲報展開追捕，調閱相關監視器畫面，發現竊賊犯案過程，都是以計程車代步，再徒步走到犯案地點，企圖躲避查緝，最後一次作案後，攀爬時不慎摔斷腿，要路人幫忙叫計程車，成了被逮的關鍵。把帽子壓得低低的，一邊走一邊左顧右盼，就因為他是名竊賊，正要去偷竊，結果後來再次出現，左腳縮了起來，一跳一跳的跳出巷弄，中途還停了一下下，似乎滿痛的，接著趕緊單腳跳離現場，這名43歲的柯姓竊賊，114年10月間，來到高雄鳳山區，這處透天豪宅偷竊，10月24、25日連偷兩天，8戶人家受害。當事社區住戶說：「就一戶一戶報，報警啊，後來才發現整排都被偷啊，因為他可能就拿走了，盒子還丟在那邊你不知道。」偷了近百萬的金項鍊金戒指，還有金手鍊，警方調閱相關監視器追查，發現他都是從透天厝後巷，爬牆爬入住家陽台，或從廁所小窗戶潛入，而且犯案前後還換交通工具，企圖躲避查緝。高雄鳳山分局偵查隊隊長林俊宏說：「搭計程車到作案地點附近下車，然後徒步走到社區外圍，以徒手攀越圍牆，窗戶等方式侵入住宅。」他會先騎車到長庚醫院附近停放，接著搭計程車到現場，接著走路去犯案，事後再搭計程車回長庚醫院附近，徒步去騎車逃離，結果最後一次偷竊時，因為爬牆摔斷腿，要路人幫忙叫計程車，成了警方破案關鍵。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐說：「經本署檢察官偵查終結，認為涉犯加重竊盜罪嫌，依法提起公訴。」根據了解，這名柯姓竊賊，106年間就曾竊案，被判1年2個月徒刑，緩刑3年，沒想到緩刑期滿，114年又再犯案，遭檢方起訴，向法院求處4年10月以上徒刑。 原始連結
新北林口產業園區污水系統簽約（2） (圖)
新北市政府11日舉辦「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會，市長侯友宜（左3）、建越科技董事長賴杉桂（右3）等人合影留念。
紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相
春節是親友團聚、共享美食的時刻，南投醫院指出，每逢年節過後，門診常見血壓、血糖與血脂飆升的個案，尤其是控制穩定的慢性病患...
很多人不知道！錯誤吃藥恐「食道潰瘍」 5類藥千萬別躺著吃
人如果不舒服就會靠吃藥讓身體好轉，但很多人不知道，一旦用了錯誤的吃藥方式，恐怕會對食道造成損傷。對此，藥師洪正憲就提醒，吃藥如果水沒有喝夠，或者是躺著服用藥物，可能會導致「藥物性食道炎」，讓人產生胸悶、胃灼熱、食道灼熱等症狀。
台達電爆資安事件！海外系統疑外洩 啟動防護緊急應對
根據台達電說明，資訊部門近日偵測到海外子公司的資訊系統出現異常登入企圖。進一步調查後確認，部分系統遭受網路攻擊，存在業務相關資料及員工個人資訊外洩的風險。公司已立即展開資安防護程序，並加強監控異常行為，以維持資訊系統的安全穩定。台達電表示，事件發生後，已...
冬奧／要讓沒冰的台灣開花！李宇翔闖長曲決賽 情人節凌晨拚獎牌
19歲花滑新星李宇翔，是自1998年後，首位取得冬奧花滑資格的台灣選手，初登殿堂一鳴驚人，李宇翔在冬奧短曲賽事中獲得72.41分佳績，不僅打破本季個人紀錄，也順利闖進將在台灣時間14日凌晨舉辦的...
派出所長遭拖行撞護欄慘死！女毒蟲冷血稱「沒難過」 法院一審判處死刑
2024年9月間，38歲的土城警分局清水派出所長劉宗鑫，深夜帶隊執行巡邏勤務時，遭30歲女毒蟲陳嘉瑩開車拖行，2度撞擊路邊護欄，造成劉宗鑫傷重不治。新北地檢署依殺人等罪嫌，起訴陳嘉瑩。新北地院審理期間，陳嘉瑩始終否認殺人意圖，甚至曾在看守所內表示「沒有感到難過」，今（11日）下午，新北地院國民法官一審判決出爐，判處陳女死刑，褫奪公權終身，可上訴。
不捨夥伴離世！橘貓突現身墓前 「1舉動」惹哭12萬人
國外一名男子養了兩隻貓，其中一隻已高齡18歲，近日因年事已高安詳離世，他便將愛貓埋葬於後院，神奇的是，他飼養的另外一隻橘貓，似乎知道夥伴離世了，靜靜地趴在墓碑旁邊，一待就是好幾個小時，畫面曝光後，累積近12萬人按讚，許多人淚崩表示「動物也是有感情的」。
網傳《惡魔獵人6》今年內公佈？索尼發佈會將公開首支預告片！？
近日網路上盛傳《惡魔獵人6》將在2026年內公開遊戲相關消息，甚至有傳聞指出，即將在週五登場的State of Play直播就會釋出首支預告片。而這則消息的源頭來自爆料者「TripleSeven」在X上的一則貼文。但他僅表示《惡魔獵人6》有可能在2026年內公佈，但隨著網路上的轉述與放大解讀，消息逐漸變成「卡普空將在索尼State of Play直播中正式公開遊戲」。 值得一提的是，《惡魔獵人》系列將在今年的8月迎來25週年，屆時卡普空確實有可能釋出新作相關消息。此外也不排除會選在東京電玩展，或是TGA等大型活動上正式公佈。大家會期待《惡魔獵人6》在今年就有新消息嗎？除了《惡魔獵人》之外，卡普空還有哪些作品是你也很期待的呢？歡迎在留言區和我們一起討論唷！ ©CAPCOM
S媽稱具俊曄「兒子」駁請律師 許常德力挺：貪錢不需投入感情
藝人大S去年2月過世後，留下約10億新台幣身家，S媽遭週刊爆料為了防止具俊曄爭產，找上李靚蕾離婚官司委任的律師團隊處理，遭外界好奇兩人關係是否不如表面上和睦，對此，S媽稍早發聲表示痛恨打官司之外，更強調具俊曄是自己的「兒子」，駁斥種種不實傳聞，曾身為「ASOS」專輯製作人的許常德，10日隔空發文向S媽喊話：「S媽穩住，你是我見過最難得的星媽」。
寒冬送暖結合交通稽查 楊梅警分局守護民生安全不打烊
歲末寒冬、春節將近，楊梅警分局除持續強化治安與交通秩序維護外，也主動投入社會關懷行動，透過實際作為守護轄區居民生活安全與溫暖，展現警察柔性與剛性並進的服務精神。為關懷轄內失依及弱勢貧寒家庭，楊梅分局頭洲派出所於春節前夕辦理「寒冬送暖暨反詐騙宣導關懷活動」，由副所長范志彰、警員蔡旻儒主動聯繫頭洲里里長姜歐秀美，結合頭洲守望相助隊、環保志工及轄內熱心企業人士等團體共襄盛舉，攜手將溫暖送進社區。此次活動募集泡麵、衛生紙、棉被、各項民生用品及防疫物資等愛心物資，由姜歐秀美里長與熱心企業人士，會同警方親自前往探視轄內弱勢家庭及拾荒獨居長者，逐戶送上關懷與祝福，讓受助民眾在寒冬中感受到社會溫情，提前安心迎接春節。頭洲派出所表示，除日常勤務外，警方平時也不定期參與里民聯繫會議，結合犯罪預防、反詐騙及交通安全宣導，並於歲末年終特別針對獨居長者及弱勢家庭進行關懷訪視，期盼在治安維護之外，也能成為民眾最即時的後盾。除社會關懷行動外，楊梅分局亦持續強化交通安全維護作為。為確保民眾用路安全及社區安寧，警方針對轄內重要路段執行環警聯合稽查勤務。2月10日晚間，楊梅分局於楊光中小學周邊，聯合環保局進行違規車輛稽查
特定工廠合法卡關 楊瓊瓔促經部二月底函釋
[NOWnews今日新聞]全國上千家特定工廠在爭取合法化的過程中，因法規認定歧異面臨卡關危機。立法委員楊瓊瓔今(11)日邀集經濟部、農業部及台中市政府等單位召開跨部會協調會，針對「農產業群聚地區」工廠...
太平區永成里「益」起過好年 《大台中數位》接力深耕太平區光纖寬頻 指定方案免費升級1G
地方中心/綜合報導 農曆春節將至，為讓里民在歲末寒冬中感受社區溫暖，台中市太平區永成里日前舉辦「寒冬送暖」年終 […]
米倉涼子神隱相隔243天首露面 記者會上眼眶含淚
日本女星米倉涼子先前捲入涉毒風波，日本東京地方檢察廳於今年1月底作出不起訴處分，理由為尿液檢測呈陰性、證據不足，案件不進入起訴程序。風波告一段落後，她昨（10）日相隔243天再度站上公開舞台，出席電影《Angel Flight 空中送行者》記者會，成為事件後首次正式公開露面。