口腔癌復發遇么子出生 父堅持治療盼陪兒成長 (圖)

高雄市 / 綜合報導 高雄鳳山一處透天豪宅社區，去年10月間遭宵小侵入，一連偷了8戶住家，受害的住戶有醫生跟警察，損失近百萬元，警方獲報展開追捕，調閱相關監視器畫面，發現竊賊犯案過程，都是以計程車代步，再徒步走到犯案地點，企圖躲避查緝，最後一次作案後，攀爬時不慎摔斷腿，要路人幫忙叫計程車，成了被逮的關鍵。把帽子壓得低低的，一邊走一邊左顧右盼，就因為他是名竊賊，正要去偷竊，結果後來再次出現，左腳縮了起來，一跳一跳的跳出巷弄，中途還停了一下下，似乎滿痛的，接著趕緊單腳跳離現場，這名43歲的柯姓竊賊，114年10月間，來到高雄鳳山區，這處透天豪宅偷竊，10月24、25日連偷兩天，8戶人家受害。當事社區住戶說：「就一戶一戶報，報警啊，後來才發現整排都被偷啊，因為他可能就拿走了，盒子還丟在那邊你不知道。」偷了近百萬的金項鍊金戒指，還有金手鍊，警方調閱相關監視器追查，發現他都是從透天厝後巷，爬牆爬入住家陽台，或從廁所小窗戶潛入，而且犯案前後還換交通工具，企圖躲避查緝。高雄鳳山分局偵查隊隊長林俊宏說：「搭計程車到作案地點附近下車，然後徒步走到社區外圍，以徒手攀越圍牆，窗戶等方式侵入住宅。」他會先騎車到長庚醫院附近停放，接著搭計程車到現場，接著走路去犯案，事後再搭計程車回長庚醫院附近，徒步去騎車逃離，結果最後一次偷竊時，因為爬牆摔斷腿，要路人幫忙叫計程車，成了警方破案關鍵。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐說：「經本署檢察官偵查終結，認為涉犯加重竊盜罪嫌，依法提起公訴。」根據了解，這名柯姓竊賊，106年間就曾竊案，被判1年2個月徒刑，緩刑3年，沒想到緩刑期滿，114年又再犯案，遭檢方起訴，向法院求處4年10月以上徒刑。 原始連結

華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言