口腔癌復發遇么子出生 父堅持治療盼陪兒成長
（中央社記者曾以寧台北11日電）45歲在工地工作的阿福，曾罹患口腔癌四期，治療後7年他迎來么子出生，癌症卻復發，只能切去大片臉部病灶、靠鼻胃管進食，但他仍告訴自己要活下去，盼陪年幼的子女長大。
長年在工地工作的阿福（化名），在民國107年確診口腔癌4期，當時已育有2名學齡子女的阿福，為了一家生計，術後休養一段時日後便返回工地工作。7年後，他臉部小傷口遲遲未癒，但憂心沒工作就沒收入，加上即將迎接么子出生，因此遲未就醫，直到傷口惡化在臉上穿出一個孔洞，才確診口腔癌復發。
么子出生隔月，阿福便進了手術房，接連開了3次刀，術後大幅改變容貌，加上後續化療及放射線治療，阿福體重從80公斤掉到58公斤，僅能依靠鼻胃管進食。加上罹癌後就沒了收入，阿福一家僅能依靠親友少許資助，但每月營養品花費大，醫院轉介由陽光基金會為他帶來營養品及紗布等物資，讓他深感慶幸。
陽光基金會社工今天透過新聞稿分享，先前到阿福家關懷、送營養品等物資時，總能看見阿福細心照顧著幼子。但孩子卻曾不慎拉扯到鼻胃管線，經阿福輕聲提醒「會痛」，孩子也學會刻意避開其臉上紗布和鼻胃管線，輕撫父親臉龐，彷彿在「秀秀」。面對未來，阿福期盼，治療後讓狀況變好，再撐幾年看孩子長大。
陽光基金會表示，為幫助逾550戶像阿福這樣，遭逢燒傷、或罹病而陷入困境的顏損弱勢家庭，現正籌募「顏損弱勢家庭服務計畫」經費，提供生理復健、居家護理、營養品補助及家庭同儕支持等服務，邀請民眾寒冬送暖幫助顏損弱勢家庭重建希望。
陽光基金會指出，即日起民眾只要捐款滿千元，即限量贈送扣環收納購物袋，劃撥帳號：05583335（陽光社會福利基金會），捐款服務專線：（02）2507-8006分機511，民眾也可線上捐款：https://lihi3.me/LAnkK。（編輯：李淑華）1150211
