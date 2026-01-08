口腔癌放化療後「食之無味」 中醫調理瘀虛體質助恢復
【NOW健康 楊芷晴／台南報導】50歲莫先生是口腔癌病人，2025年3月確診後，在6月接受右臉腫瘤廣泛性切除手術，並以皮瓣進行重建臉頰。2025年8月結束完整的放射線與化學治療，卻發現自己味覺幾乎全部消失，僅稍嚐得出甜味，吃東西常有噁心感而抗拒進食，只能以營養補充品代替正餐。同時舌頭腫脹、麻木感明顯，吞嚥不順，因此胃口不佳，進食量減少，體力大不如前，從罹癌到完成治療期間，他的體重從76公斤下降到58公斤，常感口乾舌燥，嚴重影響生活品質。症狀持續了三個月皆無好轉跡象，後經放射科醫師建議轉至奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉的門診治療。
化放療後「食之無味」 中醫個人化治療逐漸找回食物美味
許晉嘉醫師經中醫四診診斷，判斷莫先生屬於氣血瘀滯合併氣血不足，經過一週中藥治療後味覺已開始恢復、舌頭腫脹感也明顯減退，開始願意嘗試進食一般食物，兩週後味覺已恢復五成，胃口明顯增加，進食量提升，不再有先前吃東西的噁心感，吞嚥能力進步。至今接受中醫治療一個月，莫先生體重已回升4公斤，達62公斤，整體狀況進步明顯，尤其針對味覺的改善幅度令他驚喜不已，直言「能再次嚐到各種食物的味道，真的很感動」。
化學治療與放射線治療（統稱化放療）雖然能有效抑制癌細胞，但許多病人不敵「殺癌」過程中的強烈副作用，不僅折磨病人身心，更常成為影響生活品質甚至中斷治療的主要原因。根據奇美醫院2022年在《復甦與加護醫學》發表的一項頭頸癌回顧性研究，約有12%至13%的病人未能完成預定療程，其中近40%至43%是因為化療副作用而中途停止治療。
許晉嘉醫師指出，化放療不僅傷害癌細胞，也會損傷正常組織，導致口腔潰瘍、味覺改變等不適。為此，奇美醫院推動中西醫整合模式，透過個人化中藥辨證治療，成功幫助頭頸癌病友緩解化放療後的不適，讓病人有體力撐過治療關卡、維持治療意願完成抗癌全程。
口腔癌放化療味覺改變無特效藥 中醫調理「虛瘀夾雜」體質
許晉嘉醫師說明，化療的副作用常為全身性，包括噁心嘔吐、腹瀉或便秘、食慾不振、周圍神經病變（手腳麻木）等。而放射線治療的副作用則與照射部位有關。以本案之口腔癌為例，口腔區域的解剖結構複雜，從口腔黏膜、舌頭、味覺神經，到咽喉、肌肉、唾液腺等都可能受損，出現口腔黏膜炎、口腔潰瘍、口腔分泌物增多、局部疼痛，以及照射區肌肉的僵硬緊繃等症狀。若再加上術後局部循環障礙以及合併化療，損傷的修復往往非常緩慢，甚至可能難以恢復。
此外，化放療後常見的「味覺改變（Dysgeusia）」，會讓病人覺得食物無味或味道怪異，導致食欲下降、體重減輕與免疫力減弱，更會引發嚴重的情緒低落。口腔癌病人常用的鉑類化療藥物正是造成味覺改變的常見原因之一。目前西醫針對味覺改變尚無特效藥，多採取口腔冷卻、口腔衛生護理或飲食指導等支持性照護，效果相對有限，這也正是中醫輔助治療能發揮關鍵作用的切入點。
許晉嘉醫師解釋，面對「化放療後出現的味覺改變」後遺症，現代中醫認為多屬於「虛瘀夾雜」的狀態。治療初期，局部損傷導致「氣滯血瘀」；隨後因治療過程中的體力消耗、食慾下降、消化障礙和炎症反應等，出現「氣血兩虛」。當這種氣滯血瘀夾雜氣血虛的狀態因損傷過甚而難以自癒時，治療結束後便會出現味覺異常、口乾、吞嚥能力下降等問題，從而進一步影響營養攝取，導致康復過程更加緩慢。中醫治療會針對這種虛實夾雜的體質特點，透過四診（望聞問切）等辨證方式，為病人量身制定個人化的治療方案，幫助緩解不適。
抗癌路上中西醫結合全程陪伴 讓不適反應出現時不再無助
許晉嘉醫師表示，現代中醫在癌症護理中起到輔助作用，強調「西醫抗癌、中醫減輕副作用」的合作模式。透過跨專科團隊協作，西醫主治醫師可直接轉介病人至中醫門診，或安排住院期間的中醫腫瘤會診。為了讓更多癌友獲得幫助，奇美醫院癌症中心自2024年起，於每月雙週週一上午設有「中醫衛教諮詢時段」，讓尚未接觸過中醫或不確定中醫是否能幫助緩解不適的病人或家屬都能夠與中醫師面對面諮詢，共同尋找適合自己的改善方案。
奇美醫院配合「健康臺灣深耕計劃」，更進一步強化中醫團隊與腫瘤照護的緊密聯繫，包括優化轉診系統、深化跨部門合作以及制定中醫癌症照護指南。希望通過中西醫的密切合作，改善病人的不適感，提升整體照護品質和病人生活
許晉嘉醫師呼籲，抗癌不應只有忍受痛苦，生活品質的維持同樣重要。當化放療副作用影響到治療意願時，中醫的介入能提供「減輕副作用」的重要輔助角色，致力讓每位癌友在對抗病魔的同時，依然能品嚐生活的滋味，感受到醫療的溫度與希望。
# 首圖來源／Freepik
