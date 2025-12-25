口腔癌早期治療成功 雙和醫院：達文西手術精準保外觀

（記者陳志仁／新北報導）年近六旬的陳男因工作應酬，長期抽菸、喝酒及嚼檳榔，今年初右臉頰及下方牙齦出現腫脹且超過兩週未癒合，前往臺北醫學大學部立雙和醫院口腔外科就診；經檢查發現口腔內白色疣狀腫塊約3公分，伴隨輕微麻木感，舌部及口腔黏膜也出現白斑，屬口腔癌前警訊，建議立即治療。

圖／口腔醫學部口腔外科邵孔昱醫師提醒，下顎牙齦癌是口腔癌的一種，多發於45歲以上男性，菸、酒及檳榔是主要危險因子。（雙和醫院提供）

雙和醫院口腔外科邵孔昱醫師表示，經影像及切片化驗，陳男確診為下顎牙齦癌第二期，癌細胞尚未擴散至頸部淋巴結，但為避免轉移仍需切除右側部分頸部淋巴結；考量傳統手術可能留明顯頸部疤痕，醫師改採達文西機械手臂輔助手術，從耳後髮際線下刀，利用高解析度3D影像精準鑑別神經、腺體及血管，安全切除淋巴結，術後外觀完整、傷口恢復快。

術後回診顯示，陳男傷口癒合良好，吞嚥與咀嚼功能正常，癌症無復發跡象，生活品質維持如常，外貌上與一般人無異；邵孔昱醫師提醒，下顎牙齦癌是口腔癌的一種，多發於45歲以上男性，菸、酒及檳榔是主要危險因子，初期症狀常被誤認為牙周病，如牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動或齒槽骨破壞，早期疼痛及不適不明顯，易延誤就醫。

邵孔昱醫師呼籲，若口腔出現超過兩週未癒合潰瘍、腫塊，或吞嚥、咀嚼、舌頭麻木等異常，或是舌頭麻木導致講話不清楚及活動受限等情況，應盡速就醫；口腔癌早期（第一、二期）五年存活率可達八成以上，晚期（第三、四期）則下降至三至四成，早期發現與治療是關鍵，千萬別疏忽。

