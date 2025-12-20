口腔癌早發現 把握黃金治療期

醫師吳俊毅提醒民眾留意口腔異狀並定期接受篩檢。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

口腔癌若能及早發現、及時治療，不僅能提升存活率，也能大幅保留說話與吞嚥等重要功能。臨床上常見病人因輕忽口腔不適而延誤就醫，導致病程從可治癒的早期，發展成需大範圍切除的晚期，治療負擔與生活影響差異極大。

台南新樓醫院口腔顎面外科主治醫師吳俊毅分享，一名39歲患者舌頭疼痛持續2週，經檢查確診為第1期口腔癌，及早接受手術治療後，很快恢復吞嚥與說話功能，順利回歸正常生活。

另一名65歲患者長期抽菸，輕忽牙齦腫痛問題，直到症狀加重就醫，確診時已是第4期口腔癌，腫瘤侵犯下顎骨。雖經手術切除並以大腿自由皮瓣重建，成功保住外觀與基本功能，但治療過程相對艱辛。

吳俊毅表示，口腔癌多年來名列台灣10大癌症死因，早期與晚期預後差距極大。根據統計，第1、2期5年存活率可達8～9成，而一旦進展至第3、4期，5年存活率便降至5成以下。

吸菸、飲酒與嚼食檳榔是口腔癌3大危險因子，3者同時存在罹癌風險更高達一般人的百倍以上。他提醒，若口腔潰瘍、腫塊、疼痛超過2週仍未癒合，或出現不明紅斑、白斑應盡速就醫檢查。目前健保也提供口腔癌篩檢補助，符合資格的民眾應把握早期可發現的機會。

在治療方面，口腔癌以手術切除為主，視病情搭配頸部淋巴清除、放射線治療或化學治療。早期病灶因範圍小，對外觀與功能影響較低；晚期則常需進行重建手術，並接受後續治療以降低復發風險。

吳俊毅強調，治療完成並不代表結束，患者必須徹底戒除菸、酒、檳榔，並定期追蹤檢查，才能及早發現復發或癌前病變，真正守住健康與生活品質。