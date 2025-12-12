口腔破小洞以為感冒 她竟罹「口腔癌第三期」！專家曝6症狀注意了

健康中心／李紹宏報導

口腔裡有白色小破洞，或是舌頭腫痛，可千萬別輕忽！一名62歲婦人出現該症狀後，以為只是普通感冒，便拖了快3年。後來婦人實在忍不住疼痛，求診後讓醫師嚇壞，因為她竟然罹患「口腔癌第三期」。對此，專家也分享6種口腔癌早期徵兆和症狀，若有疑慮，務必求助醫師！

一名62歲婦人口腔破洞、舌頭腫脹，以為是感冒，沒想到一查竟是口腔癌第三期。（示意圖／PIXABAY）

口腔破洞為何演變成口腔癌？

根據外媒《BBC》報導，這名62歲的婦人瑪格特·布萊爾（ Margot Blair ）3年前發現舌頭有白色破洞，以為是免疫力下降而感染，便不以為意，且當時檢驗也無異狀。

後來，瑪格特發現口腔開始潰瘍，甚至在今年發現舌頭開始腫脹，疼痛從下巴蔓延到臉頰甚至頭部，且疼痛難耐，吃了好多顆止痛藥也沒效，一檢查才發現大事不妙，竟罹患口腔癌第三期。

專家表示，口腔癌第三期通常腫瘤較大（超過4公分），或有單顆小於3公分、同側的頸部淋巴結轉移（無侵犯淋巴結外），第三期存活率較低，５年存活率約50％左右。

瑪格特指出，在做化療時總感到相當不適，「我的舌頭總是感覺鹹鹹的，嘴裡有股難聞的味道，就連水喝起來也怪怪的。如果我激動或說話太快，就會咬到舌頭，因為它仍然腫。」

如何辨別口腔異狀？

對此，專家根據英國國家健康與臨床優化研究所（NICE）的說法，分享下列6種口腔癌早期徵兆和症狀：

1.不明原因的潰瘍或腫脹和/或增厚持續超過三週

2.頭部或頸部持續且原因不明的腫塊

3.嘴唇或口腔內出現腫塊

4.口腔內出現紅色斑塊，或紅白相間的斑塊

5.持續性（非間歇性）聲音沙啞，持續超過三週

6.持續超過三週的喉嚨疼痛或吞嚥疼痛

最後，瑪格特希望通過分享自己的經歷，提高公眾對口腔潰瘍、舌頭腫脹和持續疼痛的警覺性，鼓勵有不適的人務必盡早就醫。也提醒民眾盡量避免抽菸和飲酒。

