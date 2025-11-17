口臭刷牙就好？最大兇手其實是它 網：真的差很多

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

保持口氣清新不僅能讓自己感到舒適，也能避免在社交場合中因口臭而造成的尷尬。許多人常被口臭問題所困擾，擔心「一開口就尷尬」。事實上，想改善口臭並不難，只要從日常生活細節著手，就能有效恢復清爽好口氣。





▲網友熱議6大口臭改善方式。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）



「確實刷牙」基本功保持好口氣 搭配「漱口水」與「牙線」事半功倍



觀察近1年網友針對「口臭改善方式」的討論，「確實刷牙」被視為重要的基本功。有網友發文詢問「睡醒都會有口臭嗎」，引起廣泛討論。有網友表示「會，所以起床都先刷牙才說話」，另一位網友則表示「睡前認真刷牙，隔天起床真的不太會有口臭」，可見刷牙是避免口臭的重要方式。

此外，網友也指出，若能搭配「漱口水」與「牙線」，更能清潔到刷牙難以觸及的部位，在改善口氣上事半功倍。



「定期洗牙」防口臭超有感 「定期口腔健檢」每半年至1年安排一次洗牙



除了培養刷牙好習慣，許多人也強調「定期口腔健檢」的重要性。口臭常由附著在牙齒與牙齦周圍的牙菌斑引起，若未及時清潔，會與唾液及酸性物質作用，進而形成牙結石。

有位網友分享自己「定期洗牙清除牙結石後，口臭問題真的改善很多」，也有牙醫提醒「牙結石和深層菌斑是日常刷牙難以去除的」，因此建議每半年至1年安排一次洗牙，徹底清除口腔隱藏的臭味來源。



養成「多喝水」與「飲食清淡」好習慣 不再擔心因口臭而影響人際互動



在生活習慣上，「多喝水」與「飲食清淡」同樣是網友推薦的好方法。口乾舌燥容易使口腔細菌滋生並產生異味，多喝水能幫助保持口腔濕潤，降低口臭機率，有網友就指出「水喝太少會口臭」，不少人也表示自己改善口臭的第一步便是多喝水。而在飲食上，減少攝取大蒜、洋蔥等含揮發性硫化物的食材，避免過油或重口味的餐點，也能有效減少口氣異味，讓呼吸更自然清新。

想要改善口臭並不需要依靠昂貴產品，而是可以從改變日常生活習慣著手。養成這些習慣後，便能大大減少口臭的機率，讓人可以隨時自在開口，不再擔心因口臭而影響人際互動，自信綻放笑容！

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）

