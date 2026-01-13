口臭害妻想離婚！他檢查驚「鼻子」釀禍 醫一照：長滿黴菌

記者鄭玉如／台北報導

口臭(圖翻攝自/pixabay)

口臭問題不僅影響社交，嚴重時甚至危及婚姻。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，近日收治一名男性患者，長期口臭嚴重，即使頻繁刷牙、漱口仍無法改善，讓妻子難以忍受，患者遂到診所做檢查，發現問題竟出在「鼻子」，醫師對此分享3種常見口臭問題。

陳亮宇在臉書粉專分享案例，一名男患者有嚴重口臭問題，雖然勤於刷牙、使用漱口水，仍無法解決口中異味，妻子無法接受，甚至一度想離婚，他趕緊到診所接受內視鏡檢查，發現他的鼻腔內長滿「黴菌球」，經手術與藥物治療後，患者口臭問題明顯改善，也挽回夫妻關係。

陳亮宇提醒，口臭成因不只一種，臨床上最常見可分為3大類：

1、牙齒問題

若口腔清潔不佳，出現牙周病、牙結石，細菌滋生就容易產生異味。

2、腸胃問題

如果有胃食道逆流、腸胃消化不良等情況，打嗝湧出來的氣體，可能伴隨酸臭味。

3、鼻子問題

患有鼻塞、鼻竇炎的人，可能長期以嘴巴呼吸，導致口水變得乾燥黏稠，進而產生異味。

陳亮宇提醒，若口臭問題長期存在、刷牙漱口仍無法改善，應盡早就醫檢查，找出真正原因，避免延誤治療，也別讓口臭影響健康與人際關係。

