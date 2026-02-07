口臭怎麼刷都沒用？醫揭「意想不到真兇」 很多成年人中鏢卻不知道

「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。



什麼是「扁桃腺結石」?



台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，扁桃腺表面佈滿許多稱為「隱窩」的小凹洞，當食物殘渣、口水分泌物、死亡細胞和口腔細菌聚集在這些隱窩中，逐漸鈣化堆積後就會形成結石。這些結石通常呈現淡黃色或米白色的顆粒狀，大小從米粒到豌豆都有可能。

扁桃腺結石主要由細菌屍體和食物殘渣等有機物混合少量鈣鹽組成，質地相對較軟，袁聖博醫師表示，其中的厭氧菌會產生硫化物，帶來類似臭豆腐的腐敗氣味，這就是患者常出現難以消除口臭的主因。扁桃腺結石好發於20歲至70歲的成年人，兒童較為少見。



扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭 預防這樣做



扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭，即使努力刷牙漱口也無法改善。袁聖博醫師說明，患者經常感覺喉嚨有東西卡住、吞嚥時不順暢，有時會出現喉嚨疼痛、味覺異常等症狀，甚至在咳嗽或打噴嚏時突然吐出帶有強烈臭味的小顆粒。小型結石可能在咳嗽或吞嚥時自然脫落，但較大或深藏的結石通常不會自行消失。

袁聖博醫師提醒預防的關鍵在於維持良好口腔衛生，飯後務必漱口清除食物殘渣，規律刷牙使用牙線，並且多喝水保持口腔濕潤。另外，胃食道逆流也是形成結石的風險因子，減少刺激性食物、睡前3小時不進食等習慣都有助於預防。若出現持續口臭、喉嚨異物感等症狀，建議及早至耳鼻喉科就醫，透過檢查確認診斷，並根據症狀嚴重程度提供適當治療建議。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：motionelements）

