口臭、喉嚨卡卡要小心！醫曝台灣人「這壞習慣」養結石：50%人都有

李晏廷醫師表示，一般人對扁桃腺結石的印象，多停留在「咳出惡臭白色顆粒」或「喉嚨異物感」，但其實肩頸痠痛、心臟抽痛也是警訊。示意圖／取自photoAC

你是否常覺得喉嚨卡卡、嘴巴散發異味，卻找不出原因？小心，這可能是「扁桃腺結石」在作怪！耳鼻喉專科醫師李晏廷指出，這是一種扁桃腺慢性發炎的表現，且驚人的是，估計約有一半的民眾都有此問題卻不自知。專家更點出，除了常見的口臭外，還有兩個常被忽略的「特殊症狀」，甚至跟台灣人錯誤的用藥習慣脫不了關係。

不只口臭！肩頸痠痛、心臟抽痛竟也是警訊

李晏廷表示，一般人對扁桃腺結石的印象，多半停留在「咳出惡臭白色顆粒」或「喉嚨異物感」，但臨床上觀察到2個最常被忽略的特殊症狀：

1.肩頸異常僵硬痠痛

若長期肩頸痠痛卻找不出骨科或神經問題，可能與慢性發炎有關。

2.心臟瓣膜偶發抽痛

患者偶爾會感覺心臟瓣膜處「突然抽痛一下」，幾個月發生一次。

廣告 廣告

李晏廷提醒，如果身體出現上述症狀，且排除了其他器官病變，就要小心是否與扁桃腺慢性發炎有關。

台灣人愛自行停藥 養出「抗藥性壞菌」

根據文獻顯示，亞洲人罹患扁桃腺結石的比例偏高，而台灣人的比例恐怕更是「高中之高」。李晏廷直言，這與台灣人「吃藥不聽醫囑」的壞習慣息息相關，特別是抗生素的使用。

許多民眾在症狀稍微緩解後便自行停藥，或是自行購買成藥服用。這種行為容易培養出具備「抗藥性」的壞菌，這些頑強的細菌躲在扁桃腺深處的隱窩內持續作祟，導致發炎反覆發生，進而形成結石。

李晏廷指出，亞洲人罹患扁桃腺結石的比例偏高，而台灣人的比例恐怕更是「高中之高」。圖／翻攝自李晏廷臉書

建立口內防線！益生菌K12成關鍵

該如何擺脫結石困擾？除了尋求專業耳鼻喉科醫師評估並接受正規治療外，後續的保養也至關重要。李晏廷建議，當壞菌清除後，必須建立「好菌軍團」來防守。

臨床醫學文獻證實，口腔益生菌「唾液鏈球菌K12」（Streptococcus salivarius K12）能大幅減少扁桃腺發炎次數。研究指出，連續補充3個月，可提供長達6個月的保護期。當喉嚨的好菌生態建立起來，那些會產生硫磺顆粒（結石）、造成異味的壞菌，作怪的機會自然大幅降低。

李晏廷呼籲，扁桃腺結石雖然常見，但不能輕忽，若長期受口臭、異物感或不明肩頸痠痛困擾，應先至耳鼻喉科檢查，治療後再搭配益生菌建立口腔防線，才能有效降低復發機率。

※健康小百科 扁桃腺結石自我檢測

若您符合以下多項特徵，建議就醫檢查：

刷牙漱口後，口腔仍有異味

喉嚨常有異物感，像卡了東西

不明原因的肩頸僵硬

曾有未依醫囑服用抗生素的習慣

偶爾會咳出米白色、發臭的小顆粒



回到原文

更多鏡報報導

諾羅大爆發！日常「1動作」恐讓病毒長驅直入 食藥署急籲5要2不保命

血汗低薪不是最慘？會計系56%人喊「後悔讀」只排第4 冠軍竟是這鐵飯碗

墾丁店家寧願倒也不降價？他揭3大致命傷 網「8字」砲轟：自作自受

超感人！22年後「母女重逢」10秒就認出 篠原涼子失控喊「天啊」當場飆出淚