一口臺南蜜棗，清脆好滋味 邀您來品嚐

▲臺南農產運銷公司蜜棗及水果禮盒。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南是水果之都，其中蜜棗是春節期間不可或缺的吉祥水果之一，品質穩定、口感清脆香甜，富含維生素C、B1、B2以及鉀、鈣、鎂等多種礦物質，不論於內銷或外銷市場皆深受消費者喜愛。

▲南化區農會蜜棗禮盒及蜜黑棗果乾。

臺南市長黃偉哲表示，臺南蜜棗種植面積達269公頃，年產量約4,403公噸，種植面積占全臺約15%。臺南具備適合蜜棗生長的氣候與土壤條件，主要產區集中於玉井、楠西及南化等地。目前蜜棗已正式進入採收期，每年12月至隔年3月為主要產季，現在正是選購蜜棗的時節。

農業局長李芳林指出，本市蜜棗品種多元，包含雪麗、三木、中葉、珍愛、珍蜜等，可穩定銜接產期、滿足市場需求。全國百大青農林一夫經營的「安心棗園」推出新蜜王、雪麗等特色品種，提供不同規格包裝；南化區農會亦推出當季嚴選3公斤蜜棗禮盒，展現產區蜜棗果實飽滿、口感清脆且品質穩定的特色。此外，臺南農產運銷公司亦提供蜜棗禮盒及水果組合禮盒，滿足消費者多元選擇。

▲蜜棗推薦的三種吃法(新春開運棗生財-蜜棗沙拉、早棗享優勢-蜜棗優格、棗到烏金)

在 114 年0121楠西地震即將屆滿週年之際，當初受損的蜜棗園已重整園區，準備迎來豐收，目前正值玉井、楠西及南化等主產區的採收高峰；對此，農業局強調市府將持續投入產地輔導、品質分級與品牌行銷，積極媒合通路以提升產品附加價值，並呼籲民眾把握產期，透過實體或網路平台選購優質的臺南蜜棗，以實際行動支持在地農民，為臺南農業注入活力。(照片農業局提供)