口袋國會公布第十一屆第三會期評鑑結果 37位立委脫穎而出、9人奪「全院特優」榮譽

【記者 沁諠／台北 報導】由口袋國會舉行的「第十一屆第三會期國會評鑑」於今（4）日舉辦結果發布記者會，共有 37 位立法委員獲獎，其中 9 位被評選為全院特優委員。口袋國會指出，透過多面向的評鑑制度，讓立委在國會的表現被看見。

口袋國會於 11 月 4 日於立法院紅樓 101 會議室，舉辦第 11 屆 第 3 會期國會評鑑結果發布記者會，並邀請國立中正大學政治學系教授莊文忠、國立台灣大學政治學系教授張登及、東吳大學政治學系教授蘇子喬擔任講評，同時公布 38 位獲獎委員名單。

廣告 廣告

莊文忠指出，本屆共有 9 位立委被評選為「全院特優」，其中伍麗華與邱鎮軍更獲得五星級的最高評價；委員會也有 12 位特優委員，顯示其在提案、發言與法案推動等多方面表現出色。

此外，本次有 13 位立委同時獲得全院與委員會獎項，展現他們在不同層面的問政實力與專業深度，「雙料立委」包括：許宇甄、林倩綺、邱鎮軍、羅廷瑋、伍麗華、鄭天財、王美惠、徐欣瑩、翁曉玲、陳培瑜、邱若華、賴士葆、蔡易餘等人。

張登及則表示，口袋國會的評鑑完全以量化數據為依據，透過提案數量、質詢次數、法案通過率等具體指標進行評比，不受媒體曝光或政治聲量影響。他指出，這種客觀的評鑑方式，能夠鼓勵立委積極參與法案研擬與質詢工作，都能被公平地看見與肯定。

蘇子喬教授則從政黨角度分析結果，他表示，本次全院獎項共有 13 位中國國民黨立委與 6 位民主進步黨立委入選，分別佔兩黨總席次的 26.0% 與 11.8%；若以委員會獎項觀之，國民黨有 17 位、民進黨有 13 位獲獎，分別佔各黨全體委員的 34.0% 與 25.5%。他指出，這顯示不同黨籍委員在問政積極度上均有亮眼表現，也反映出國會競爭與監督機制的正向作用。

全院的評鑑結果由六大指標構成，包括：法律全文主提案量、法律全文主提案通過量、法律部分條文修正提案量、法律部分條文修正通過量、所屬委員會口頭發言比例及跨委員會發言總量，透過量化數據進行分析排名，表現前 10 名的立委給予星等，四星級以上則為「特優委員」，三星級則是「優良委員」。（照片記者沁諠翻攝）