「口袋神探 勇闖科工館」寒假特別任務4大展廳 破解科學謎題 闖關好禮帶回家

【記者 王雯玲／高雄 報導】2026馬年寒假與春節是親子共學共遊、寓教於樂的重要時刻，位於高雄的國立科學工藝博物館今年特別攜手知名兒童推理科普IP「口袋神探」，推出橫跨過年檔期的節慶活動「口袋神探 勇闖科工館：寒假特別任務」，活動自1月24日起至2月22日，邀請全國大小朋友化身小小神探，走進常設展示廳、動腦解謎，在遊戲中發現科學的奧秘。

「口袋神探」系列由東雨文化推出，以小學生為主角，結合推理、觀察與生活科學原理，長期深受親子與校園族群喜愛，堪稱近年最具影響力的兒童科普推理品牌之一。科工館此次與東雨文化合作，正是希望透過孩子熟悉且喜愛的故事角色，引導觀眾走進科學博物館，讓科學不再只是靜態展示，而是能被「玩出來、找出來、想明白」。

廣告 廣告

此次活動以「偵探破案」為主軸，設計一套活動專屬的闖關學習單，串聯館內多個人氣常設展示廳，包括「太空飛行探索廳」、「科學開門廳」、「電信@臺灣」，以及「烹調的科學」等。參加者依照探索地圖指示，從起點出發，逐一前往各展廳尋找線索、破解關卡，並透過觀察展品、閱讀提示與動腦思考，完成指定任務後集滿印章，整個過程在行動中學習飛行原理、拋物線運動、通訊科技與飲食科學等重要科學概念。

為提升活動趣味與參與感，科工館於北館1F大廳設置「口袋神探任務總部」，完成任務者可憑學習單兌換限量好禮。只要成功完成闖關，即可獲得「口袋神探特別任務紀念閃卡」一組；若再完成現場指定的進階任務，還能加碼獲得專屬紀念胸章。配合年節氣氛，活動期間更規劃春節限定紅包袋等驚喜贈品，數量有限，送完為止，讓孩子在學習之餘，也能把滿滿成就感與紀念品一同帶回家。

值得一提的是，這次活動也鼓勵家庭共學與親子互動。闖關過程中，家長可陪伴孩子一起討論線索、觀察展品，將抽象的科學概念轉化為生活化的理解，讓博物館成為全家人共同探索的學習場域。活動學習單亦同步提供下載，並透過公文系統轉知全國國民小學，鼓勵學校將活動納入寒假自主學習或家庭作業，讓學習不因假期而中斷。

為讓親子觀眾在寒假與春節期間有更豐富的參觀體驗，科工館也規劃多項貼心加碼安排。活動期間，1月24至25日、2月18至21日，完成學習單可額外獲得小禮物作為參與鼓勵，每日限量，送完為止，為闖關旅程增添輕鬆愉快的驚喜。此外，活動期間於1F同步規劃主題書展與延伸閱讀區，提供「口袋神探」系列相關書籍與閱讀資源，讓完成任務的孩子能將探索過程延伸至閱讀與思考，深化學習體驗，培養親子共讀的良好習慣。

科工館表示，「口袋神探勇闖科工館」不僅是一場闖關活動，更是一項結合典藏展示、教育推廣與節慶行銷的整合型企劃。透過跨界合作與故事化設計，讓博物館成為孩子寒假期間最值得造訪的學習基地，也為春節增添兼具知識與樂趣的全齡活動選擇。配合春節參觀人潮，科工館自2月14日至2月22日止延長開館時間至下午6時，本活動亦同步配合延長，讓民眾能有更充裕的時間從容參觀、完成任務，安心享受新春假期的科學探索時光。

配合春節連假到館人潮，科工館也同步整合多項「新春必遊」亮點展覽與友善服務，讓民眾一趟來館即可滿足全齡需求。除了上述四大展廳外，近期亦有多檔關注未來科技、永續發展與生活科學的主題展示，提供兼具知識性與互動性的參觀體驗，請上官網查詢。交通方面，科工館鄰近臺鐵科工館站與輕軌，並可串聯捷運、公車、Ubike等大眾運輸系統，鼓勵民眾以低碳方式前來參觀，實踐淨零生活理念。春節期間不論是安排一日遊或半日行程，都能輕鬆抵達、安心參觀，讓民眾在新年假期中，在參觀過程中體驗科學與永續生活的實踐。（圖／記者王雯玲翻攝）