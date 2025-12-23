口裡說全力支持 俄羅斯撤走駐委內瑞拉外交官家屬

在美國總統川普（左）對委內瑞拉總統馬杜洛（右）的高壓下，俄羅斯和中國恐怕只能口惠而實不至 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製

[Newtalk新聞] 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨（21）日與委內瑞拉外交部長吉爾（Yván Gil）通話，表示在美國大軍壓境之際，莫斯科當局會給予委國「全面支持」。然而歐洲掌握到的情報卻顯示，俄羅斯外交部正在從委內瑞拉撤離外交官家屬。

《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，俄羅斯外交部在談到拉夫羅夫和吉爾之間的通話時表示：「兩位外長對華盛頓在加勒比海的行動升級深表關切，這可能對該地區造成嚴重後果，並威脅國際航運。」

「俄方重申，在當前形勢下，俄方全力支持委內瑞拉領導人和人民，並與他們團結一致。」

「部長們同意繼續保持密切的雙邊合作，並在國際舞台上，尤其是在聯合國，協調行動，以確保尊重國家主權和不干涉內政。」

美聯社（The Associated Press）則引述一位歐洲情報官員透露，指出俄羅斯外交部已開始從委內瑞拉撤離外交官家屬。

這項撤離行動從上週五（19日）開始，其中包括婦女和兒童。據這位情報人士描述，俄羅斯官員正在以「非常嚴峻的語氣」評估委內瑞拉局勢。隨著川普政府對委內瑞拉總統尼古拉斯馬杜洛政府長達四個月的施壓行動不斷升級，此次撤離行動表明，人們對這個南美國家的穩定局勢日益擔憂。

週一上午，十多輛掛著外交車牌的車輛停在俄羅斯駐加拉加斯大使館外，但沒有人員進出。這些車輛在當天下午早些時候離開。

《土耳其今日》（Türkiye Today）則報導，委內瑞拉煉油廠在美國的打擊下已經面對沉重的壓力。在委國埃爾帕利托（El Palito）的一家煉油廠附近海灘當停車員三十多年的薩拉薩爾（Manuel Salazar）注意到，如今的景象與往年截然不同。

現年 68 歲的薩拉薩爾說道，「以前，海灣裡最多時會有九到十艘油輪停在那裡。一艘開走，另一艘就進來，現在，你看，只有一艘了。」

海灘遊客回憶起，過去油輪會在除夕夜午夜鳴笛，燃放煙火慶祝節日——隨著委內瑞拉能源產業的萎縮，這些傳統也逐漸消失了。

薩拉薩爾指著海灘上的委內瑞拉家庭說道，「以前，度假的時候，他們會燒烤；現在你看到的只有麵包配博洛尼亞香腸，」「物價太高了。食品價格每天都在上漲。」

報導指出，當年委內瑞拉依賴石油的經濟，日產量至少是現在的兩倍，達到 100 萬桶。

美國政府的態度，是要逼迫委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）下台。負責監管海岸防衛隊的美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）21 日表示，扣押委國油輪行動旨在向全世界發出一個訊息：馬杜洛參與的非法活動不能容忍，他必須下台，我們將捍衛我們的人民。

儘管面臨國際壓力和國內經濟挑戰，委內瑞拉領導人馬杜洛仍維持政權，但川普一再表示，馬杜洛的執政即將結束。

