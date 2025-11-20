口角後又狹路相逢！8人KTV外鬥毆竟還「開車撞人」。（圖／翻攝黑色豪門企業）

今天凌晨1點多，嘉義市西區發生一起嚴重街頭鬥毆，起因是兩派人馬先在居酒屋起口角，後來在附近KTV狹路相逢，爆發激烈衝突。期間一名25歲張姓嫌犯竟開車衝撞對方，導致一名49歲陳姓男子受傷。事件現場一片混亂，有民眾甚至表示聽到疑似槍聲，但警方已澄清並無開槍情形。目前警方已將共8人帶回偵辦，其中包括受傷的陳姓男子及開車衝撞的張姓嫌犯等人。

口角後又狹路相逢！8人KTV外鬥毆竟還「開車撞人」。（圖／翻攝黑色豪門企業）

事件發生於20日凌晨1點多，地點在嘉義市西區。當時25歲張姓嫌犯與49歲陳姓男子先在友忠路上的居酒屋起口角，隨後兩人竟在150公尺外的KTV再次碰面，雙方立即在店門口爆發衝突。張姓嫌犯與另外4名友人拿出鋁棒砸車，而陳姓男子則叫下車上的2名朋友幫忙，場面十分混亂。

兩派人馬在KTV外發生汽車衝撞鬥毆衝突，連牆板都被撞凹了。（圖／TVBS）

衝突升級至白色轎車猛力撞向人群，一名男子被夾在車頭和牆板之間，撞擊力道之大導致木板掉落，該男子當場倒地。有人還上前補踹好幾腳並不斷叫囂，同時車輛也遭到一頓猛砸，現場不時傳出鋁棒碰撞的聲響。

KTV外發生的鬥毆衝突，整台車被砸的面目全非。（圖／TVBS）

附近民眾表示，當時現場約有4、5輛車，有人聲稱是從南投來的。一位民眾描述聽到「碰碰碰」的聲音，但不確定是什麼，可能是在砸車的樣子，還有撞車的聲響。另一位民眾則表示有聽到疑似槍聲，並看到有人拿刀追趕開槍的人。

衝突發生時，附近居民嚇壞紛紛報警。警方與救護車很快抵達現場，當時衝撞用的白色轎車仍卡在路中央，但車上嫌犯已經逃離。警方將倒在店門外的陳姓男子緊急送醫，並帶回另外2人釐清案情。逃走的張姓嫌犯等5人也被警方逮捕，目前警方將依妨害秩序罪嫌進行偵辦。

