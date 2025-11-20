口角後深夜狹路相逢 嘉市爆聚眾鬥毆1傷警逮8人送辦

（中央社記者姜宜菁嘉義市20日電）陳姓男子與張姓男子昨天晚間在嘉義市某餐廳發生口角，雙方今天凌晨在某KTV外狹路相逢再度發生爭執，張男友人持棍棒助陣，造成1人受傷送醫，警方陸續逮捕張男等8人，依法送辦。

嘉義市警察局第一分局表示，今天凌晨1時許接獲民眾報案指稱，友忠路某KTV前發生鬥毆情事，警方迅速到場後，發現陳男受傷，立即協助送醫。

經警方了解，陳男與張男在友忠路某餐廳發生口角，心生嫌隙，隨後於某KTV門口再度爆發衝突並演變為持械鬥毆。

警方指出，張男徒手毀損車輛，其友人們也持棍棒下車助陣，陳男友人也回擊，在警方趕到現場前已各自離開現場。

警方調閱周遭監視器影像，通知張男等8人到場製作筆錄，起獲球棒等，並將8人依聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌函送嘉義地檢偵辦。（編輯：陳仁華）1141120