口角演變拳腳相向！ 17歲女無照又酒駕 當街毆打同性伴侶

社會中心／莊立誠 胡崇恩 新北報導

新北市土城區，週日晚上11點多，一名17歲的顏姓女子，不僅無照騎車，還酒駕上路。她當時載著16歲的女友，行經中華路一段時，倆人爆發口角，當街大打出手，巨大聲響，驚動附近民眾。警方獲報到場，兩人的情緒，都還是相當激動。

大馬路邊，身穿白色外套的女子，嘴裡不斷飆罵髒話，手裡著安全帽，瘋狂猛砸，眼前這名穿著黑色外套女子的頭部。只見下一秒，白衣女子躺在路邊，接著換另一方朝著她的頭部，大力狠搥。劇烈聲響，驚動附近住戶。警方獲報到場，趕緊將人架開，只見兩人情緒依舊相當激動。這起衝突就發生在16日晚上11點多。17歲的顏姓女子，跟她16歲的女友，在新北市土城區中華路一段上，發生爭吵，雙方大打出手。員警到場後，發現顏姓女子酒測值達0.18，更誇張的是，她還無照駕駛，當場將她帶回警局。

女子無照又酒駕騎車，當街與同性伴侶爆發衝突。（圖／翻攝畫面）土城警分局廣福派出所所長陳高權表示，警方到場意外發現，顏姓女子有酒駕情事，酒測值0.18且無照駕駛，警方依法開單扣車，並舉發。相關家暴情形，亦依規定通報，土城分局呼籲任何糾紛，應理性處理。女子酒駕、無照上路，除了必須面臨相關罰則外，她還對另一半施暴，警方也依規定，通報家暴，要為自己的行為，付出代價。

