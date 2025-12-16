口角衝突爆殺機 男持刀捅破同事腹部腸子外露送醫不治

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名黃姓男子在員工宿舍和張姓同事發生爭吵後，涉嫌持酒瓶敲擊張男頭部，又持水果刀刺破對方腹部，致腸子外露，雖黃男立即請求同事呼叫救護車送醫仍告不治，桃園地檢署依殺人罪嫌將他起訴。

檢警調查，黃姓男子（54歲）與張姓被害人為同事，共同居住在龜山區員工宿舍房間，今年5月26日晚間7時許，黃因與張酒後發生口角爭執後，先至1樓請宿舍管理員調處，管理員為免2人持續爭吵，遂將黃換宿調離至隔壁房間居住。

廣告 廣告

惟黃男仍氣憤難耐，自隔壁房間內，將其所有之水果刀1把預藏在外套口袋內，並隨手拿取空米酒酒瓶1個回到宿舍房間，當晚11時5分許，黃見張自宿舍房間內床鋪起身，先以米酒酒瓶敲擊張男頭部，復以水果刀朝其腹部猛刺1刀，黃男於拉出開水果刀時，亦造成張男腹部內腸子露出。

嗣黃男見張男向後倒臥，主動跑到1樓叫醒宿舍管理員，並大喊：「我殺人了，快叫警察跟救護車」等語，然張男經送醫後因腹部創傷，手術治療術後、腸缺血性壞死併發敗血症而在3天後不治死亡。全案已經桃園地檢署依殺人罪嫌將他起訴。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

賓賓哥遭控靠佛牌斂財破億元 無奈發聲：拒絕被抹黑

信用管制買氣降冰點 台積電設廠高雄中古屋房價大漲2成年跌4.4%

辛龍療傷5年重回舞台 19字曝內心激動！粉絲喊：帥爆

