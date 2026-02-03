口誤喊「唯一只有中華人民共和國國籍」 李貞秀秒更正

台北市 / 綜合報導

立法院展開新會期，民眾黨依照黨內兩年條款規定，完成不分區立委輪替作業，今(3)日新任立委完成宣誓就職，其中李貞秀成為國會史上首位具有中配身分的立委，引發高度關注，對此，李貞秀表示，自己去年曾到中國申請放棄國籍，但兩次遭公安局拒絕。

面對國旗跟國父遺像，鄭重舉手宣讀誓詞，民眾黨新任不分區立委就職典禮，當中李貞秀創下史上，首次具有中配身分的立委，因國籍問題引發爭議。

立委(眾)李貞秀：「昨天我的辦公室收到內政部的公文，同時它還附了一份簡體的公文，我都不知道什麼時候中華民國的內政部，開始幫對岸跑公文了。」

聽得出火氣，因為2月3日就職，但1月底內政部便發函，要求依國籍法辦理放棄程序，因為根據法規，具有中國人民身分，在轉換後登記參選公職時，需要符合兩岸條例，在台設籍滿10年規定。

而如果要擔任立法委員，應該在就職前辦理放棄，並在就職日起1年之內，完成喪失中國國籍，以及取得證明文件。

立委(眾)李貞秀：「縣公安局完全不受理但是我沒有放棄，我又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理，(如同)陸委會邱垂正主委所言，到目前為止沒有任何陸配因為台灣身分，放棄中華人民共和國國籍成功過，我唯一只有中華人民共和國國籍啊。」

這一時口誤，讓一旁民眾黨團主任陳智菡，瞬間繃緊神經還拍了拍肩膀提醒，李貞秀趕緊解釋。

立委(眾)李貞秀：「抱歉抱歉，我只有中華民國的護照。」不過傳出李貞秀，預計將進入內政委員會，具有審查海巡、警消等單位預算，並行使質詢調閱權，讓民進黨立委抨擊，應該採取最高國安標準檢視。

立委(民)陳培瑜：「每一個委員會都會有機密資料，就算我在內政委員會我一樣可以去別的部會索資，所以請大家不要誤會了，也不要被民眾黨誤導。」

立委(國)牛煦庭：「礙於法理嘛的關係，這件事情本來就很難處理，倒是內政部自己變成公安局的小弟幫共產黨跑公文，會不會有點太誇張了啊。」隨著首位中配立委加入，法規問題掀起朝野攻防。

