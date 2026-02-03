口誤「我唯一只有中華人民共和國國籍」李貞秀：曾赴中申請放棄未果

民眾黨中配立委李貞秀出示曾簽署放棄中華人民共和國申請表。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

民眾黨中配立委李貞秀今（3日）正式宣誓就職，針對國籍爭議，她受訪出示曾回中國想嘗試辦理放棄中華人民共和國國籍的機票、車票作為證據，但因對岸認為「台灣不是外國」，不讓她放棄國籍，開嗆不像綠委吳思瑤所說花30秒就可完成放棄國籍。面對媒體追問，能否現場宣佈放棄中華人民共和國國籍？李貞秀一度口誤稱，「我唯一只有中華人民共和國國籍」，她強調自己熱愛台灣、認同中華民國，出生至今僅有的一本護照就是中華民國護照。

廣告 廣告

民眾黨落實「兩年條款」制度，今天上午由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6人遞補不分區立委，正式宣誓就職後，與現任2位立委陳昭姿、劉書彬一同接受媒體聯訪。

針對備受外界關注的國籍爭議，李貞秀受訪指出，「貞秀熱愛台灣、認同中華民國」，昨天中選會已頒發當選證書給她，剛她也在大法官面前完成宣誓，身為立委，「貞秀唯一效忠中華民國」，她雖不在台灣出生，但來到台灣落地生根、生兒育女、工作繳稅，「我在台灣居住超過30年，我的5個小孩都是台灣人，我在台灣居住的時間，其實比大陸還久。要請各位同胞放心，貞秀熱愛台灣，保護台灣的決心不比任何人少。」

李貞秀表示，去年，賴政府沒比照蔡政府的《兩岸人民關係條例》，要求「陸配」適應《國籍法》後，其實她也因此特別飛一趟中國，並出示從台灣到香港的機票、再從香港坐高鐵到衡南的車票。她強調，重點是，這一路她拿的是跟各位國人同胞一樣「中華民國護照」，出入「大陸」一樣用的「台胞證」才能入境，

李貞秀提到，她一到出生地湖南縣公安局出入境管理處想申請放棄國籍，但縣公安局完全不受理，她沒放棄，又再跑一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理，就如同陸委會主委邱垂正所言，到目前為止，沒有任何「陸配」因為台灣身份放棄中華人民共和國國籍成功過，昨天辦公室收到內政部公文，同時還附了一份簡體的公文，她稱，「我都不知道什麼時候中華民國的內政部開始幫對岸跑公文了？」而她已經簽署，還有對岸公安局出入管理局不受理的文件都在這裡，「我會轉交給內政部，請他們去放棄看看」。

被問到對岸公安局怎麼回應不被受理的理由，李貞秀說，對岸其實都「政治蠻正確」，就說「台灣怎麼可以那個（指放棄國籍）……台灣又不是外國」。因為，目前中華民國憲法都是這樣嘛，兩邊政治事實都互不承認，所以也不讓她放棄。

李貞秀直言，事實證明，並不像吳思瑤所說只要花30秒就可以完成放棄國籍的程序，其實她跑了兩個地方、特別飛了一趟「大陸」，但到目前為止，還是無果。

現場媒體追問，能否在場公開宣佈放棄中華人民共和國國籍？李貞秀說，「我唯一只有中華人民共和國國籍啊」，她沒發現口誤，之後兩度稱「我從出生到今天我沒有一天拿過中華人民共和國的護照」，「我從出生到今天，唯一、僅有的一本護照就是中華民國護照。」

記者提醒她口誤，李貞秀還一度稱「我沒有口誤、我說我沒有拿過中華人民共和國的護照」，面對現場媒體再度提醒，她剛說的是「我唯一只有中華人民共和國國籍啊」，她才承認，並重申「我只有中華民國的護照」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)陸配李貞秀等6立委完成宣誓：恪遵憲法，效忠國家

議員批柯文哲取消滅鼠週 釀漢他病毒防疫破洞 律師：假驁！亂刪費用就是會爆炸

民眾黨中配立委李貞秀出示曾簽署放棄中華人民共和國申請表。 圖：張良一/攝