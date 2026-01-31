口蹄疫再襲南韓！仁川緊急「撲殺246頭牛」韓牛肉價拉警報恐爆漲

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

南韓家畜防疫再度拉警報！南韓口蹄疫中央事故處理本部今（31）日證實，位於仁川廣域市江華郡的一處肉牛農場確認爆發口蹄疫，這是南韓自2025年4月以來、時隔9個多月再度出現病例。官方警告，在高病原性禽流感與非洲豬瘟仍未退燒的情況下，若疫情擴散，恐衝擊肉類供應並推升牛、豬肉價格。

南韓口蹄疫中央事故處理本部今（31）日證實，位於仁川廣域市江華郡的一處肉牛農場確認爆發口蹄疫。（示意圖／unsplash）

據《韓聯社》報導，口蹄疫中央事故處理本部31日證實疫情後，立即啟動最高層級應變，將仁川市與京畿道金浦市的防疫警報上調至「嚴重」，其餘地區則提升為「注意」。防疫人員隨即進駐農場，全面管制人車進出並展開流調。

防疫當局依指引，對該場飼養的246頭肉牛實施緊急撲殺，同時對仁川與金浦地區所有偶蹄類動物農場、相關人員與畜產運輸車輛下達48小時「一時移動中止」命令，並動員消毒車與設備，對農場及周邊道路進行集中清消。

農林畜產食品部指出，口蹄疫傳染力極強，屬第一類家畜傳染病，若在農曆春節前後擴大流行，恐成為推升肉價的關鍵因素。官方已對約千處農場展開緊急接種與臨床檢查，並呼籲農家確實落實疫苗與基本防疫措施，全力防堵疫情擴散。

