一口都沒喝到！2,600萬放水流 兩大櫃走私洋酒直接被「扣押沒收」

財經中心／師瑞德報導

高雄關查獲2只擬轉口至香港的貨櫃，內部以塑膠粒掩飾，實則暗藏3,328箱未申報洋酒，總計近4萬瓶、市值逾2,600萬元。已依違反緝私條例與菸酒管理法予以查扣，海關籲民眾踴躍檢舉走私，共同守護稅收與健康。（圖／財政部提供）

海關再度展現緝私實力！財政部關務署高雄關於今（114）年11月19日接連在高雄港S3號碼頭，查獲兩只偽裝為一般貨品的40呎轉口貨櫃，內部藏有未申報的洋酒3,328箱，合計多達39,935瓶，市值初估逾新台幣2,600萬元。

沒收的這批洋酒會怎麼處治？《三立新聞網》記者致電高雄關後得到的答案是：「由於不確定這批洋酒是否為假酒，將交由高雄市財政局處理。」

假貨掩飾、暗藏高價洋酒 關員風險分析成功攔截

高雄關說明，這批走私案件是經由海關風險分析系統偵測異常後，主動進行查驗的成果。當時發現該兩只貨櫃宣稱為將轉口運往香港的貨物，卸存於S3碼頭，從貨櫃資料、航線及申報內容研判存在高度疑點，隨即由查緝關員進行實地開櫃檢查。

檢視過程中，關員發現貨櫃前方兩排被刻意堆放塑膠粒與雜貨，用以混淆視聽，然而在深入查驗後，赫然發現其後竟全數為未經申報的洋酒，包括知名品牌「約翰走路」威士忌（Johnnie Walker）與「野格」利口酒（Jägermeister），明顯與艙單及運送契約所列貨名不符。

涉違緝私條例與菸酒法 高雄關依法查扣

高雄關強調，該批貨物明顯違反《海關緝私條例》及《菸酒管理法》等相關規定，海關已依法辦理查扣，並持續追查後續涉案人員與上下游流向。儘管本案標榜為「轉口貨」，試圖利用國際轉運流程規避查緝，卻仍遭海關攔截，可見緝私科技與人力部署已形成有效防線。

高雄關籲全民共同打擊走私

高雄關再次呼籲，私梟以非法手段走私洋酒，不僅試圖逃漏應納稅費，更可能將來路不明、品質無保障的商品流入市面，危及國人健康。為維護國家稅收與社會安全，海關將持續強化查緝能量與科技輔助，從邊境源頭杜絕非法行為。

同時，高雄關也鼓勵民眾發揮公民力量，若發現可疑走私情形，請勇於檢舉，共同打擊不法。海關免費檢舉專線：0800-711117，提供線索者將依法保障其個人隱私，並依規定核發獎金。

