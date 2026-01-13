口音遭嘲諷 李多慧澄清不抽菸
本報綜合報導
喜劇演員林妍霏一段脫口秀影片，遭指嘲諷韓籍啦啦隊員李多慧口音；李多慧透過社群網站Threads說，她不吸菸，對自己聲音有新想法，2026年會在台灣繼續努力，希望大家喜歡她。
林妍霏的表演疑模仿李多慧口音，直言「有人類這樣講話的嗎？」並指李多慧回家後可能是另一種（吸菸）樣貌；部分網友質疑這段演出沒笑點、只有嘲諷，根本是在諷刺外國人。
李多慧12日透過Threads表達「I’m not cute anymore」（我不再可愛），並錄製影片說：「最近我看到一些和我中文有關的故事，大家別擔心，我真的沒事。」她不吸菸，也對自己的聲音有新想法，這也成為她繼續進步的機會。
與過去相比，李多慧影片中以相對較低沉的聲音表示，以後用現在這樣的語氣和聲調，「你們覺得怎麼樣呢？」
