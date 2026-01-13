口音遭林妍霏狠酸！李多慧苦練中文惹心疼 昔曬工整字體「連注音都學」

記者林汝珊／台北報導

林妍霏脫口秀拿李多慧當題材狠酸。（圖／翻攝自IG）

喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍拉拉隊李多慧用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏笑說，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，引起爭議，不少人替李多慧抱不平。

事實上，李多慧畢業於韓國觀光大學「觀光中文學系」，接觸中文的時間比多數啦啦隊外援都來得早。來台發展後，更是苦練中文，努力用中文與粉絲對話。過去也曾公開自己的中文學習作業簿，不僅密密麻麻寫滿筆記，還搭配注音符號與手寫繁體字，字跡工整清楚，足見她對學習中文的用心程度。

李多慧表示「我不吸菸」。（圖／翻攝自Threads）

此外，李多慧12日晚間在Threads上PO出影片正面回應，她表示「最近我看到了一些跟我的中文有關的故事，大家不用擔心，我真的真的沒事」，至於遭到影射抽菸，李多慧再三強調「我真的真的真的，我不喜歡抽菸」。

