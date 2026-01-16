口音風波後首露面 李多慧：有在練習，希望更像台灣人

李多慧出席活動時談及口音風波。（翻攝自李多慧IG）

南韓啦啦隊女星李多慧日前被脫口秀演員林妍霏模仿並嘲諷說話口音，風波後，她今（16日）露面受訪，坦言因為是外國人，講中文時聲音偏高，與講韓文時不同，她希望能透過練習，更貼近台灣人的聲調。

李多慧日前因被林妍霏模仿說中文口音，引發討論，林在演出中挖苦她的中文語調，並揣測她私下性格，李多慧日前在社群PO影片回應，向粉絲喊話「我真的沒事」，同時澄清自己不抽菸，還說這事件讓她有新想法，也成為自己繼續進步的機會。

風波後，李多慧今日露面出席代言品牌的一日店長活動，現場吸引不少粉絲應援，受訪時，她談到口音事件，坦言因為是外國人，講中文時音調偏高，與講韓文時聲音較低的音調明顯不同，她表示有在練習中文口音，希望自己的音調更貼近台灣人的說話方式。





