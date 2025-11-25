口頭保釋期11/26屆滿！ 黃明志發新歌「誤解就誤解」

馬來西亞創作歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭到警方延扣9天後，於13日至26日獲口頭保釋，等待驗屍報告出爐，明（26）日即將期滿，若無新證據，他有高機率會維持口頭保釋，而他今（25）日凌晨突然發布新歌「誤解就誤解」。他表示，案件雖然還在調查中，報告也還沒有出來，但已經先被馬來西亞某中文媒體和網路「包青天」們判「死刑」，因此送上這首歌。

黃明志批媒體和網路包青天們 「先把他判死刑了」

馬來西亞創作歌手黃明志仍在口頭保釋期間，無預警發行新歌！歌詞直白，唱出連日以來的心聲，吐露自己遭到誤解。他表示，案件雖然仍在調查中，報告也尚未出來，但馬來西亞某中文媒體以及網路「包青天」已經先把他「判死刑了」，所以才送上這首歌。新歌發布短短6小時，就已有超過8千人按讚。

廣告 廣告

黃明志批媒體和網友「先把他判死刑了」。圖／台視新聞

若無新證據將維持口頭保釋 預計12/18開庭

回顧整個案件，黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭警方延扣9天後，於13號在警方擔保下獲口頭保釋，等待驗屍報告。

黃明志的保釋期將於26號期滿，若沒有新證據，他有很高機率繼續維持口頭保釋，也就是仍處於等待傳喚調查的狀態。雖然目前尚未查出黃明志與命案的相關線索，但因遭指控持毒及吸毒兩罪名，預計將於下個月18號開庭。

黃明志遭週刊爆料 曾私約60萬粉辣模半夜獨處

黃明志遭週刊爆料，指出他在2022年為了這首單曲「偷偷」徵選MV女主角時，曾瘋狂約一位擁有60萬粉絲追蹤的性感辣模，甚至在半夜獨處時提出想約去飯店，但全與工作無關，最終辣模為保護自己未赴約。黃明志的負面風波連環爆，究竟真相如何，仍有待檢警進一步調查。

黃明志被爆徵選MV女主角時狂約一位性感辣模，甚至提出想約去飯店。圖／翻攝自Namewee

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／張綺云、余苓瑀 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

上週兩度到附近金香舖買連珠炮... 基隆88歲翁今廟前點燃鞭炮炸飛亡

基隆88歲翁疑自行點燃爆裂物宮廟前炸飛倒臥血泊 下午宣告不治

發動車子背後毛毛的... 一轉頭驚見後座有陌生男屍 疑躲車內避寒猝死