「口頭告知」解除文雅畜牧場移動管制 彰縣府究責疏失

彰化縣 / 綜合報導

彰化衛生局稽查文雅畜牧場的雞蛋，複驗沒有驗出芬普尼，動防所打電話通知業者，口頭告知解除移動管制，業者還沒等到書面公文，就自行把雞蛋賣到台中梧棲的蛋行，但10日縣府再度採驗，又驗出了芬普尼，但這些雞蛋已經賣到台中海線地區，包括小吃店、烘焙坊、食品行以及知名的旅館，行政作業出現疏失，縣府要追查懲處，蛋行強調，目前這批蛋的來源都沒有問題，民眾如果有疑慮，可以換貨，或者退錢。

鍋子裡打個蛋花，再加入煮滾的牛肉湯，熱騰騰的牛肉蛋花湯飄出陣陣香氣，這裡是台中龍井區靠近火力發電廠的小吃店，業者進貨雞蛋來做美食料理，但衛生局公告，這些雞蛋從梧棲的蛋行進貨，這家蛋的來源，來自彰化埤頭畜牧場，被驗出農藥芬普尼超標。

小吃店業者劉先生說：「我們只要有問題，我們自己就會先不進，所以他們放心，應該也都放心。」衛生局公告，梧棲的蛋行鋪貨到35家的下游名單，包括旅館早午餐烘焙坊小吃店，便利商店食品行以及連鎖速食漢堡店等等。

今（17）日下午食安處人員，來到烘焙坊清查問題雞蛋的流向與數量，烘焙坊業者說：「雞蛋沒問題，這裡，我就是有這個傳訊息的內容。」問題雞蛋賣到海線地區的民眾擔心會影響健康，台中海線地區居民說：「遇到這樣子的話，為了自己的健康，還是停下來，改吃別的啊，如果說這店家是黑心的，那就是，以後避免就好了。」

縣府調查，4日食藥署抽檢雞蛋芬普尼超標，5日縣府通知業者進行移動管制，並且再度採驗，7日結果出爐沒有驗出芬普尼，8日下午通知解除移動管制，9日畜牧場就把雞蛋賣到台中蛋行，但動保所8日是口頭告知解除移動管制，沒有按照程序發出書面的公文，文雅牧場接到電話告知，就自行解除移動管制，沒拿到文件就把雞蛋賣出去，兩大疏失讓才會讓這批問題雞蛋外流到台中。

彰化縣農業處長郭至善說：「執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討，並懲處有關違失的人員。」這些雞蛋不是來自文雅畜牧場，也強調目前這批雞蛋的來源都沒有問題，民眾如果有疑慮，要換貨還是退錢都可以，希望事情能盡快落幕。

