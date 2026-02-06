口頭認錯不夠 中共官媒籲立陶宛「拿出實際行動」

立陶宛新總理承認當初讓台灣設立「台灣代表處」是個錯誤，中共官媒「環球時報」今（6）日立即發表社評，稱立陶宛若想恢復對華關係，僅僅在口頭上認錯，是遠遠不夠的。

立陶宛新任總理魯吉尼涅最近坦承，先前立陶宛政府允許台灣以「台灣」為名設立代表處，是戰略錯誤，讓立陶宛付出了慘痛的代價。中共官媒環球時報在今（6）日的社評中指出，立陶宛光是口頭認錯還不夠，必須拿出更有誠意的行動，切實糾正錯誤，才能為中國大陸與立陶宛關係正常化，創造有利條件。（葉柏毅報導）

魯吉尼涅承認立陶宛當初准許台灣設立「台灣代表處」，「是一項錯誤」的說法，一石激起千層浪。環球時報6日立即發表社評。社評指出，看起來，立陶宛的新執政者，想要修復對中關係了。但是，先前中國與立陶宛關係受到的嚴重損害，絕不是新總理上台，口頭認個錯就能修復的。

文章強調，2021年，立陶宛准許台灣在立國首都維爾紐斯，設立「台灣代表處」之後，中共立即將與立陶宛的外交關係，降為代辦級，四年來，中立經貿關係出現斷崖式下滑。數據顯示，立陶宛對華出口，暴跌超過50%，特別是木材及乳製品等產業，損失慘重。立陶宛可說為自己的戰略短視和政治投機舉動，付出了沉重代價。

文章認為，看得出立陶宛在對華關係上，有迫切的「止損」意願。但文章強調，僅有口頭表態，是遠遠不夠的，立陶宛需要拿出更有誠意的行動，切實糾正錯誤，並消除惡劣影響，為中立關係正常化，創造條件。