口香糖也含塑膠？美國研究：嚼8分鐘釋出數百塑膠微粒

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究發現，嚼口香糖已成為人體攝入塑膠微粒的重要途徑之一，每克口香糖平均會釋放100至600個塑膠微粒，且大多數微粒在咀嚼的前8分鐘內就被釋放出來。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究發現，嚼口香糖已成為人體攝入塑膠微粒的重要途徑之一。（示意圖／Pixabay）

研究中提到，塑膠微粒是指直徑小於5毫米的塑膠碎片，可分為「初級塑膠微粒」和「次級塑膠微粒」兩大類。這些微小顆粒廣泛存在於環境中，會被生物攝食進入食物鏈，並可能經由飲水、呼吸或食物等多種途徑進入人體，最終遍布於人類的肺部、血液和大腦等器官組織。

UCLA的研究人員解釋，口香糖之所以能夠持續咀嚼，是因為含有咀嚼基劑和增塑劑（軟化劑）等成分。咀嚼基劑有天然來源如人心果樹脂，也有合成的聚乙烯（Polyethylene）、聚醋酸乙烯酯（Polyvinyl Acetate）等。研究發現，無論是天然或合成膠體的口香糖，都會釋出相同量的微塑膠。

根據研究數據，一般口香糖單片平均重量為1.5克，這意味著每片口香糖可能釋放150至900個塑膠微粒。更令人擔憂的是，這些塑膠微粒幾乎都在咀嚼的「前8分鐘內」就被釋放出來。

營養師高敏敏在臉書專頁中發文指出，塑膠微粒進入體內後可能對健康造成多方面影響。（圖／高敏敏臉書「高敏敏 營養師」）

營養師高敏敏在臉書專頁中發文指出，塑膠微粒進入體內後可能對健康造成多方面影響。首先，這些微粒會刺激免疫系統，造成「慢性低度發炎」，長期累積可能提高慢性病風險。其次，研究在動脈斑塊中發現塑膠微粒，可能增加動脈硬化、心臟病與中風的風險。

此外，塑膠微粒還可能傷害腸黏膜、造成腸漏，改變腸道菌相，進而影響免疫力與代謝功能。塑膠中的化學物質如雙酚A（BPA）、鄰苯二甲酸酯等，也可能干擾內分泌系統，造成荷爾蒙失衡、生殖功能受影響。

部分研究更在大腦與腦脊髓液中發現塑膠微粒，推測可能造成神經發炎，影響記憶與認知能力。吸入空氣中的塑膠微粒，則可能造成鼻腔、氣管與肺部的刺激、發炎或加重既有呼吸道疾病。

UCLA的研究人員解釋，口香糖之所以能夠持續咀嚼，是因為含有咀嚼基劑和增塑劑（軟化劑）等成分。（示意圖／Pexels）

高敏敏提醒，雖然日常生活不可能做到零塑膠接觸，但可以採取措施「降低累積速度」。她建議民眾減少長時間嚼口香糖，「偶爾嚼一下沒問題，但盡量不要變成每天且嚼很久的習慣」。

高敏敏建議避免高溫接觸塑膠，熱食、熱湯、熱飲不要裝在塑膠容器中，以減少塑化物釋出風險。同時，她鼓勵民眾挑選更乾淨的飲食與生活方式，少吃超加工食品，多選擇原型食物，外食時也要避免高溫塑膠接觸來源。

